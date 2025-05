ETV Bharat / state

मई की शुरुआत में इंद्रदेव मेहरबान, इंदौर में गिरे ओले, पेड़ गिरने से कई वाहन क्षतिग्रस्त - INDORE HEAVY RAIN

झमझमा बारिश के साथ गिरे ओले ( ETV Bharat )

Published : May 4, 2025 at 8:22 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 8:40 PM IST

इंदौर: इन दिनों गर्मी लगातार अपना असर दिखा रही है. लोग तेज धूप में तप रहे हैं. इस बीच रविवार को इंदौर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश हुई. जिससे लोगों को भीषण गर्मी के बीच थोड़ी राहत मिली है. बारिश के साथ कई जगहों पर ओले गिरे और तेज आंधी तूफान में पेड़ भी उखड़ गए. सड़कों पर पेड़ गिरने से सड़क जाम हो गई, वहीं, कई वाहन भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं. करीब 1 घंटे चला झमाझम बारिश

