एमपी में इस साल पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, इस वजह से आग उगलेगा 'सूरज'

मध्य प्रदेश में बढ़ी गर्मी ( ETV Bharat )

Published : April 9, 2025 at 7:08 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 8:11 AM IST

इंदौर: दुनिया भर में पर्यावरण और जलवायु के साथ हो रहे खिलवाड़ का असर अब वातावरण में नजर आने लगा है. मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में भी इस साल गर्मी के मौसम में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का असर बढ़ते हुए तापमान के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस वर्ष प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक वृद्धि हो जाएगी. जिसके फल स्वरुप अन्य वर्षों की तुलना में इस बार भीषण गर्मी पढ़ने की आशंका है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री पहुंचा

दरअसल, हर साल गर्मी के शुरुआती दिनों में अप्रैल माह में मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री तक रहा है. यह पहला मौका है जब अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में ही तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर रहा है. यही स्थिति रात के तापमान को लेकर भी है, जो अब 25 डिग्री तक पहुंच गया है. इधर लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह मौसम विज्ञानी जलवायु परिवर्तन होना बता रहे हैं जिसके फल स्वरुप ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. जबकि समुद्री धाराओं में भी बदलाव देखा जा रहा है. एमपी में इस साल पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी (ETV Bharat)

