इंदौर: भंवरकुआं थाना क्षेत्र स्थित एक हॉस्टल में रहकर जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी लापता हो गई है. यह छात्रा 7 अगस्त को राखी मनाने के लिए अपने घर कटनी जाने के लिए ट्रेन से निकली थी. ट्रेन से कटनी जाते समय वह अचानक गायब हो गई. परिजन को उसका बैग उमरिया स्टेशन पर ट्रेन में मिला था. कटनी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है तो वहीं हॉस्टल के केयरटेकर के द्वारा बताया गया कि वह 16 और 17 तारीख को वापस आने की बात कह कर घर के लिए निकली थी.

गर्ल्स हॉस्टल में रहकर कर रही थी तैयारी

इंदौर के भंवरकुआंं थाना क्षेत्र के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अर्चना तिवारी राखी मनाने के लिए 7 अगस्त को अपने हॉस्टल से निकली थी. जब वह 8 अगस्त को अपने घर कटनी नहीं पहुंची तो परिजन ने इसकी शिकायत कटनी पुलिस से की थी. कटनी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी है. अर्चना ने एलएलबी की थी और वह जज की परीक्षा की तैयारी कर रही थी. वह ट्रेन नंबर 18233 इंदौर-बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के बी-3 कोच में सीट नंबर 3 पर सफर कर रही थीं. परिजन के मुताबिक भोपाल के आसपास के बाद मोबाइल बंद हो गया.

केयरटेकर ने की थी मां से बात (ETV Bharat)

सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल से निकलती दिखी अर्चना

हॉस्टल से अर्चना तिवारी के निकलने के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें वह अपना सामान ले जाती हुई एक ऑटो में बैठी हुई नजर आ रही है. जिस हॉस्टल में वह रहती थी उस हॉस्टल के केयर टेकर ने बताया कि जब वह यहां से अपने घर जाने के लिए निकली थी तो हमारे द्वारा एक फॉर्म भरवाया गया था, जिसमें उसने तमाम तरह की जानकारी लिखी थी. जिसमें उसके घर के एड्रेस के साथ ही परिजनों का मोबाइल नंबर भी शामिल था.

सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल से निकलती दिखी अर्चना (ETV Bharat)

हॉस्टल के केयर टेकर ने बताया कि अर्चना तिवारी ने यहां से घर जाते समय कटनी में रहने वाली मां से भी बात करवाई थी. इस दौरान मां के द्वारा केयरटेकर को कहा था कि राखी पर घर आ रही है और 16 या 17 अगस्त को वापस आ जाएगी साथ ही अर्चना ने भी केयरटेकर को इस बात की ही जानकारी दी थी कि वह 16 और 17 अगस्त को वापस आ जाएगी.

अर्चना तिवारी इस हॉस्टल में तकरीबन 7 से 8 महीने पहले ही रहने के लिए आई थी. वह एलएलबी तक पढ़ी हुई थी तो वहीं जज के एग्जाम की तैयारी कर रही थी. जिसके चलते वह नजदीक ही एक निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करने के लिए जाती थी. बताया जाता है कि उसरी रूममेट भी कुछ दिनों पहले ही हॉस्टल खाली करके घर चली गई थी.

कटनी की अर्चना तिवारी लापता (ETV Bharat)

'जांच में करेंगे पूरा सहयोग'

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "इस मामले में कटनी और भोपाल पुलिस अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर रही है. इंदौर पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है. यदि कटनी और भोपाल पुलिस के साथ अर्चना के परिजनों के द्वारा संपर्क करने पर निश्चित तौर पर उनकी मदद की जाएगी."