उज्जैन में विराजेंगे लौंग इलाइची वाले गणेश जी, महाकाल मंदिर प्रांगण में बिखेरेंगे खुशबू - INDORE CLOVE CARDAMOM GANESHA IDOL

इंदौर में बनाई जा रही है सवा लाख लौंग से गणेश प्रतिमा, गणेश चतुर्थी पर इलायची से होगा भगवान का श्रृंगार.

CLOVE CARDAMOM GANESHA IDOL
इलायची से होगा भगवान का श्रृंगार (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:46 PM IST

इंदौर: देशभर में इस साल 27 अगस्त से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. इसके लिए सभी जगह भगवान गणेश की तरह-तरह की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. इस बार इंदौर में लौंग और इलायची से गणेश जी की प्रतिमा तैयार की जा रही है, जो उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के प्रांगण में स्थापित होगी. ये प्रतिमा अभी से ही चर्चा का विषय बनी हुई है. वहीं, दूसरी ओर प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी 2 हजार मूर्तियां इंदौर में जब्त की गई हैं.

सवा लाख लौंग से तैयार होगी प्रतिमा

इंदौर में 21 फीट ऊंची भगवान गणेश की प्रतिमा तैयार की जा रही है. इसमें करीब सवा लाख लौंग और इतनी ही इलायची का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिससे यह प्रतिमा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है. बताया गया कि अभी तक डेढ़ क्विंटल लौंग प्रितमा में लग चुका है. इसके साथ ही माना जा रहा है कि अभी करीब इससे 3 गुना लौंग-इलायची, प्रतिमा पूरी होने तक लग जाएगी. वहीं, बताया गया कि प्रतिमा का वजन कई टन हो सकता है.

सवा लाख लौंग से बनाए जा रहे हैं गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

इलायची से होगा भगवान का श्रृंगार

प्रतिमा के निर्माण में जुटे कोलकाता के मूर्तिकार विवेक पाल बताते हैं कि "भगवान गणेश जी के शरीर की आकृति लौंग से तैयार हो रही है. जबकि भगवान का श्रृंगार यानी आभूषण और पहनावा इलायची का होगा. यह प्रतिमा महाकाल मंदिर में विराजित होगी तो महाकाल मंदिर के पूरे परिसर में लौंग और इलायची की खुशबू फैलेगी."

उन्होंने आगे बताया कि "फिलहाल 1 लाख 11 हजार की लागत से प्रतिमा तैयार किया जा रहा है, जिसकी कीमत बनने के बाद और बढ़ सकती है. महाकाल मंदिर समिति से जुड़े लोग हर साल प्रतिमा बनाने का आर्डर हमें देते हैं. हर साल अलग-अलग तरह की अनोखी प्रतिमा उज्जैन में विराजित की जाती है. इस साल लौंग और इलायची की प्रतिमा लगाई जा रही है जो आकर्षण का केंद्र रहेगी. इससे पहले भी उज्जैन के लिए सुपारी की मूर्ति तैयार कर चुके हैं.

GANESH CHATURTHI 2025
उज्जैन में विराजेंगे लौंग इलाइची वाले गणेश जी (ETV Bharat)

इंदौर में 2 हजार मूर्तियां जब्त

इंदौर के जल स्रोतों को इस बार प्रदूषण से बचने के लिए शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है. हाल ही में जिन मूर्तिकारों ने ऐसी मूर्तियां बनाई थी उनके पंडाल में छापा मारे जाने के बाद करीब 2 हजार मूर्तियां पाई गई हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई थीं. इन सभी मूर्तियों को जब्त कर लिया गया है.

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक "शहर में मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकारों को पहले ही बता दिया गया था कि इंदौर शहर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां निर्माण करना और उन्हें बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है. लिहाजा अब शहर में जितने स्थान पर गणेश उत्सव के दौरान मूर्तियां स्थापित होंगी, वह मिट्टी से ही निर्मित होंगी. इसके बावजूद प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां स्थापित करने पर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी."

