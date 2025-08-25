ETV Bharat / state

आपकी जेब में जितनी दक्षिणा उतने में ले जाएं गणेश जी, मूर्तिकार की अनोखी गणपति भक्ति - GANESH CHATURTHI 2025

इंदौर में गणपति के स्वागत की धूमधाम से हो रही तैयारियां, इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बगैर मोलभाव किए ले जा रहे हैं भक्त.

GANESH CHATURTHI 2025
मूर्तिकार की अनोखी गणपति भक्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:53 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 9:08 PM IST

इंदौर: देश और दुनियाभर में गणेश उत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में एक ऐसा गणेश भक्त मूर्तिकार है. जो जरूरतमंद गणेश भक्तों से दक्षिणा लेकर मूर्ति देता है. यहां मूर्ति लेने के लिए इंदौर सहित प्रदेश भर से लोग पहुंचते हैं.

इको फ्रेंडली मूर्ति का निर्माण

इंदौर निवासी संदीप किशोर पडोले और उनके परिवार की गणेश भक्ति कुछ अलग तरह की है. उनके पास कई साल पहले गणेश प्रतिमा खरीद पाने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने खुद ही मिट्टी की मूर्ति बनाई. जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद की गई. जिसके बाद संदीप किशोर प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर जरूरतमंद लोगों के लिए मूर्ति बनाने का काम करने लगे.

श्रद्धालु अनीता योगी से खास बातचीत (ETV Bharat)

11 साल से कर रहे गणेश जी की सेवा

मूर्तिकार संदीप किशोर पडोले बताते हैं कि "धीरे-धीरे मेरे इस काम में परिवार वालों का भी सहयोग मिलने लगा. अब हर साल विभिन्न प्रकार की सैकड़ों गणेश प्रतिमाएं तैयार करते हैं. मूर्तियां लेने वाले गणेश भक्त अपनी खुशी से और आर्थिक क्षमता के मुताबिक दक्षिणा देकर मूर्ति ले जाते हैं. मैं पिछले 11 साल से मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं. अब क्षेत्र के लोग मेरे द्वारा निर्मित मूर्ति लेने का इंतजार करते हैं, मैं दक्षिणा के बदले में गणेश जी की मूर्ति प्रदान करता हूं. जिसे लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं."

प्रकृति को बचाने का प्रयास

जानकारी के अनुसार, उनके द्वारा बनाई गई मूर्ति इस लिए पसंद की जाती है क्योंकि वह प्राकृतिक रंगों से रंगी होती है. इस रंग को पुणे से लाई गई साढू की मिट्टी से तैयार किया जाता है. इस सुंदर और इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं का कोई मोल भाव नहीं किया जाता है, गणेश भक्त यहां पहुंचते हैं और अपनी मन पसंद की मूर्ति लेकर श्रद्धा के मुताबिक दक्षिणा रख देते हैं.

गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण और उसे अनोखे तरीके से वितरित करने वाले संदीप किशोर पडोले के घर इन दिनों मूर्ति लेने वालों की काफी भीड़ लगी रहती है. यहां विभिन्न शहर के लोग पहुंच रहे हैं. मूर्तिकार संदीप बताते हैं कि "मेरा मकसद मूर्ति बेचकर पैसे कमाना नहीं है. बल्कि गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्ति का निर्माण करके उनकी सेवा कर रहे हैं, साथ ही प्रकृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं. इसलिए मैं मूर्ति का कोई मोल भाव नहीं करता हूं."

