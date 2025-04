ETV Bharat / state

'एप्पल एक फायदे अनेक, मुहब्बत एक से हजारों से नहीं', गजब अंदाज में फल बेच रहा 'शेख' - INDORE FRUIT SELLER MUNAWAR SHEIKH

फल बेचने का जुदा अंदाज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 11, 2025 at 11:02 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 11:18 AM IST 3 Min Read

इंदौर: प्यार, मोहब्बत, हुस्न और इश्क में शेरो शायरी भले गुजरे जमाने की बात हो. लेकिन इंदौर में शेरो शायरी फल फ्रूट बेचने के भी मनोरंजन का जरिया है. दरअसल, यहां चोइथराम मंडी में फल बेचने वाले मुनव्वर शेख ऐसे शख्स हैं जो मंडी में आने वाले अपने ग्राहकों को अपनी खास शेरो शायरी सुनाते हैं. जिसके चलते अब फल लेने वाले हजारों ग्राहक सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर हैं. इतना ही नहीं वह अपने फल बेचने के जुदा अंदाज के कारण सोशल मीडिया सनसनी बन चुके हैं. मुनव्वर शेख को बचपन से था शायरी सुनने का शौक

दरअसल, मंडी में तरह-तरह के फल बेचने वाले मुनव्वर शेख को शुरू से ही शेरो शायरी सुनने का शौक था. वह मंडी में कामकाज के दौरान दूसरों को शेरो शायरी सुनाकर अपनी शौक परस्ती कर लेते थे. इसी बीच उनके मुनीम वैभव चौधरी ने उन्हें सलाह दी की आप अपना टैलेंट फल बेचने में दिखाएं. इस बात को मुनव्वर शेख ने मान लिया और तब फल बेचने में अपनी शेरो शायरी सुनाने लगे. इस दौरान फल बेचते और फेरी लगाते जो भी उन्हें शायरी सुनते हुए देखता तो उनके पास रुक जाता. धीरे-धीरे मंडी में शेरो शायरी सुनने के लिए ग्राहकों का मजमा लगने लगा. गजब अंदाज में फल बेच रहे मुनव्वर शेख (ETV Bharat)

