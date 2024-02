प्रधानमंत्री आवास के फ्लैट की बुकिंग को लेकर धोखाधड़ी, आरोपियों ने वसूले ज्यादा पैसे

इंदौर। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट को लेकर महिला सहित मार्केटिंग टीम के सदस्य ने फरियादी से ज्यादा पैसे वसूल लिये. इस पूरे मामले की जानकारी जब निगम से जुड़े हुए अधिकारियों को लगी तो उन्होंने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवा दिया. पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. Fraud in Name of PM Awas Yojana.

फ्लैट की ज्यादा कीमत वसूली

पूरा मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र का है. सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र के एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि ''प्रधानमंत्री आवास योजना की मार्केटिंग टीम के दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है. आरोपियों में एक महिला भी शामिल है, उन्होंने फ्लैट की तय कीमत से ज्यादा कीमत एक बुजुर्ग से वसूली है. फरियादी महेश शर्मा निवासी सिमरन रोड की शिकायत पर आरोपी संजीव और नेहा लंबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.

पुलिस ने किया केस दर्ज

बताया जा रहा है कि पालिका प्लाजा फेस टू में प्रधानमंत्री आवास योजना का मार्केटिंग कार्यालय है. अभी भी शहर में कई जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्लेटफार्म बना रहे हैं. फरियादी महेश शर्मा ने योजना के तहत मिलने वाले फ्लैट का सौदा किया लेकिन आरोपियों ने उसमें ज्यादा राशि वसूली. जब फरियादी को जानकारी लगी तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी नगर निगम के अधिकारियों को दी. उसके बाद पूरे मामले में दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही जा रही है.