इंदौर में गर्मी का असर, ट्रैफिक विभाग के कार्यालय और RTO में भभकी आग, वाहन खाक - INDORE FIRE NEWS

इंदौर में आगजनी की घटना ( ETV Bharat )

Published : April 10, 2025 at 8:08 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 8:18 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी कड़ी में इंदौर के दो थाना क्षेत्र में गर्मी के कारण आगजनी की घटना घटित हुई हैं. घटना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. गनीमत रही की घटनाक्रम में किसी तरह की कोई जनहानि घटित नहीं हुई है. ट्रैफिक विभाग के कार्यालय में आग

पहली घटना इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक विभाग के कार्यालय में अचानक से आग लग गई और उसका धुंआ जब आसपास के रहवासियों ने देखा तो तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी. जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आगजनी की घटना पर काबू पा लिया. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक थाने में पश्चिम क्षेत्र से संबंधित कई दस्तावेज रखे हुए थे. संभवत वह पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए हैं. जिस कार्यालय में आगजनी की घटना घटित हुई है वह काफी पुराना भी हो चुका था. माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है.

दूसरी घटना इंदौर के ही अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के पुराने आरटीओ (Regional Transport Authority) में घटित हुई. बताया जा रहा है कि पुराने आरटीओ परिसर में तकरीबन 20 से अधिक गाड़ियां जो काफी सालों पुरानी थीं वह जलकर ख़ाक हो गई हैं. फिलहाल आगजनी की घटना को किसी असामाजिक तत्व के द्वारा अंजाम दिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. बता दें कि पुराने आईटीओ परिसर में इस तरह के आगजनी के घटनाक्रम पहले भी कई बार घटित हो चुके हैं. मैहर में अमरपाटन नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा, हाईटेंशन लाइन की चपेट आया हाइवा

मुरैना में धू धूकर जला जनरल स्टोर, लाखों का सामान हुआ राख मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''ट्रैफिक विभाग के कार्यालय और पुराने आरटीओ में आगजनी की घटना घटित हुई हैं. उस पर दमकल विभाग की टीम ने तुरंत काबू पा लिया. दोनों ही घटनाओं में आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 8 से 10 पानी के टैंकरों का उपयोग किया गया है. दोनों ही जगह पर किसी तरह की कोई जनहानि घटित नहीं हुई है. मामले की जांच की जा रही है.''

