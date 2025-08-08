Essay Contest 2025

ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित 4 स्पेशल राखियां, पूरे परिवार ने 2 माह में तैयार की - SWADESHI CAMPAIGN RAKHIS

इंदौर के परिवार के 8 सदस्यों ने कई दिनों मेहनत के बाद स्वदेशी वस्तुओं से तैयार की अद्भुत राखियां. भगवान गणेश व महाकाल को समर्पित.

Swadeshi campaign rakhis
ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित 4 स्पेशल राखियां (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 3:09 PM IST

इंदौर : रक्षाबंधन भाई-बहनों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है लेकिन भक्तों के लिए भी ये त्यौहार किसी बड़े अवसर से कम नहीं है. अपने इष्टदेव की आराधना के लिए भक्त राखी का सहारा भी लेते हैं. हम बात कर रहे हैं इंदौर के एक ऐसे परिवार की, जो रक्षाबंधन की तैयारी 2 माह पहले से शुरू कर देता है. खजराना गणेश, चिंतामन गणेश के साथ ही बाबा महाकाल और हनुमान जी के लिए ये परिवार विशेष प्रकार की राखियां तैयार करता है. पूरा परिवार इस काम में 2 माह तक कड़ी मेहनत करता है. इस बार इस परिवार ने पूरी तरीके से स्वदेशी वस्तुओं के सहारे खास राखियां तैयार की हैं.

खजराना गणेश व बाबा महाकाल को होंगी समर्पित

इंदौर का पालरेचा परिवार इस रक्षाबंधन को भगवान महाकाल और खजराना गणेश को 40 बाय 40 इंच की राखी समर्पित करेगा. खास बात ये है कि इस बार पालरेचा परिवार अपने इष्टदेव को जो राखियां अर्पित करेंगे, उसके माध्यम से स्वदेशी का प्रचार किया जाएगा. इस बार की रखियों में कोई भी चाइना वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया गया. इस राखी में 18 बड़े नारियल की जटाएं, 17 चांदी के नारियल वाले कलश, रुद्राक्ष सहित अन्य वस्तुओं को शामिल किया गया है. ऐसी 4 स्पेशल राखियां तैयार की गई हैं.

इंदौर के पालरेचा परिवार ने 2 माह में तैयार की स्पेशल राखियां (ETV BHARAT)

परिवार के 8 सदस्य 2 माह तक बनाते हैं राखियां

इन राखियों को बनाने में पूरे परिवार के सदस्यों को काफी लंबा वक्त लगा. परिवार के 8 सदस्यों ने दिन-रात मेहनत कर ये स्पेशल राखियां बनाई हैं. परिवार की पुंडरीक पालरेचा बताती हैं "एक राखी को बनाने में 7 से 8 दिन लगते हैं. इस तरह से परिवार ने 4 राखियां विशेष तौर पर बनाई हैं. इन राखियों को इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के अलावा इंदौर के ही प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को समर्पित किया जाएगा. तीसरी राखी बाबा महाकाल के चरणों में देश की सुख समृद्धि के लिए अर्पित की जाएगी. वहीं चौथी राखी चिंतामन गणेश को अर्पित की जाएगी."

पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाया

पालरेचा परिवार इस प्रकार की राखियां बीते 21 साल से लगातार बना रहा है. इतनी बड़ी और स्पेशल राखियां बनाने के कारण इस परिवार की राखियों को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के आह्वान को ध्यान में रखकर राखियां बनाई गई हैं. इस बार इन राखियों में विशेष तौर पर भगवान गणेश के अति प्रिय लड्डू की आकृति बनाई गई है.

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए समर्पित

राखी बनाने वाली पुंडरीक पालरेचा बताती हैं "उनका परिवार बीते 21 सालों से इसी तरह से भगवान को अलग-अलग तरह की बड़ी राखियां समर्पित करता आ रहा है. इस बार ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पालरेचा परिवार द्वारा स्वदेशी राखियों का निर्माण किया गया है. इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग देश में बनी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करें. इससे बड़ी देशभक्ति कुछ और नहीं हो सकती."

