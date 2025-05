ETV Bharat / state

पति के बराबर कमाती है पत्नी, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, डॉक्टर की याचिका कोर्ट में खारिज - INDORE FAMILY COURT

Published : May 1, 2025 at 5:56 PM IST | Updated : May 1, 2025 at 6:28 PM IST

इंदौर: इंदौर के कुटुंब न्यायालय ने एक महिला डॉक्टर के भरण पोषण की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि, ''महिला डॉक्टर अपने पति के बराबर कमाती है, साथ ही उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति भी है.'' जिसके चलते कोर्ट ने महिला की भरण पोषण की याचिका को खारिज कर दिया. पत्नी ने लगाई कोर्ट में याचिका

इंदौर के कुटुंब न्यायालय में एक महिला डॉक्टर ने अपने पति जो कि डॉक्टर है, उनसे भरण पोषण को लेकर एक याचिका कुटुंब न्यायालय में लगाई थी. पति की ओर से एडवोकेट योगेश गुप्ता ने कुटुंब न्यायालय में विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए, जिनमें कोर्ट को बताया गया कि महिला अपने पति जितनी ही पढ़ी हुई है और वह भी पेशे से डॉक्टर है. महिला डॉक्टर खुद BDS (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) और MDS (मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी) है. पति के बराबर कमाती है पत्नी

जिसके चलते पति के एडवोकेट योगेश गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष महिला की संपत्तियों के साथ ही इनकम टैक्स से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट भी पेश किये. साथ ही कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि पति ने 36 लाख रुपए लगाकर महिला के लिए एक क्लीनिक भी बनवाया है और महिला हर महीने 71,000 रुपए कमा लेती है और उनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए के आसपास है. साथ ही इंदौर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके नाम पर संपत्ति भी मौजूद है. उससे संबंधित कुछ दस्तावेज भी पति के एडवोकेट की ओर से कुटुंब न्यायालय में पेश किए गए.

