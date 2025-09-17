बुजुर्गों की अनूठी अदालत; तिलक से वेलकम, न्याय के साथ फुल मील परोस होती है सुनवाई
बुजुर्गों की समस्या के समाधान के लिए इंदौर कलेक्टर की पहल, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत सुनी गई समस्याएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 17, 2025 at 11:42 AM IST
इंदौर: अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में अपने बाल बच्चों की उपेक्षा के कारण दर-दर की ठोकर खाने वाले बुजुर्गों को आखिरकार क्लीन सिटी में मदद मिल सकेगी. दरअसल, इंदौर जिला प्रशासन ने शहर के बुजुर्गों की जीवन यापन संबंधी परेशानियों को देखते हुए बुजुर्गों की मदद का अनूठा अभियान चलाने का ऐलान किया है. अपनी तरह के इस अभियान में जिला प्रशासन के अधिकारी सिर्फ बुजुर्गों की समस्या को सुनते हुए उनकी ही समस्या का समाधान करते नजर आएंगे.
बुजुर्गों के लिए अलग से होगी सुनवाई
दरअसल, अन्य जिलों की तरह ही इंदौर में कलेक्ट्रेट, नगर निगम या फिर सामाजिक न्याय विभाग के दफ्तरों में अधिकांश संख्या में यहां आने वाले शिकायतकर्ता बुजुर्ग होते हैं. ऐसे बुजुर्गों को या तो बच्चों ने घर से निकाल दिया होता है या फिर बेसहारा होने के कारण वे असहाय और परेशान होते हैं. इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन और राशन आदि नहीं मिलने की शिकायत भी रहती है.
अब इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने ऐसे तमाम मामलों में मध्यस्थता अथवा 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर बुजुर्ग माता-पिता को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. इस पहल से उन बुजुर्ग माता-पिता को राहत मिलेगी, जो अपने भरण-पोषण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर होते थे.
3 बुजुर्गों की समस्या का किया गया समाधान
कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि "जनसुनवाई में अक्सर देखने में आता है कि बड़ी संख्या में वृद्धजन अपनी पारिवारिक और आर्थिक समस्या की शिकायत लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में उन्हें लम्बे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए अब सभी प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में वृद्धजनों की शिकायतों को अलग से सुनेंगे."
निर्देशानुसार, पहला विशेष शिविर जनसुनवाई के दिन मंगलवार 16 सितंबर को आयोजित किया गया, जहां कई समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया गया. वहीं शेष प्रकरणों पर शीघ्र समाधान के लिए कार्यवाही सुनिश्चित की गई. शिविर के तहत जूनी इंदौर एसडीएम कार्यालय में 3 बुजुर्गों को उनकी संपत्ति का अधिकार दिलाया गया.
सुनवाई में तिलक लगाकर किया गया स्वागत
एसडीएम प्रदीप सोनी ने बताया कि, "आपसी सुलह और समझौते के साथ खजराना क्षेत्र की रेहाना खान, शमशाद बी तथा स्कीम नंबर 74 क्षेत्र के रविंद्र मल्हान शामिल हैं, उन्हें उनका हक दिलाया गया. इसके अलावा एसडीएम कार्यालय बिचौली में आयोजित शिविर में आए हुए सभी बुजुर्गों को सम्मान पूर्वक बैठाया गया और उनका तिलक लगाकर स्वागत किया गया. उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था भी की गई. सभी की शिकायत और आवेदनों पर तत्काल सुनवाई की गई."
- आजादी के बाद पहली बार मंत्री के इलाके में जनसुनवाई, पब्लिक का हंगामा, कलेक्टर पसीने-पसीने
- सागर जनसुनवाई में घटा अजीब वाकया, गुलाब के फूलों की माला लेकर पहुंच गया एक परिवार
क्या है ये अधिनियम?
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 एक भारतीय कानून है जो माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण को सुनिश्चित करता है. इस अधिनियम के तहत बच्चों और रिश्तेदारों को अपने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण करना कानूनी रूप से अनिवार्य है. यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा भी प्रदान करता है, और राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम स्थापित करने और चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी देता है.