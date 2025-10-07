ETV Bharat / state

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

यह घोटाला साल 2017 में तब उजागर हुआ था, जब आबकारी अधिकारी ने इंदौर के रावजी बाजार पुलिस थाने में शराब ठेकेदार सहित 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि शराब ठेकेदारों ने चालानों में गड़बड़ी करके सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है. इस मामले में आबकारी अधिकारियों की संलिप्तता पर भी सवाल उठे थे, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की थी. अब ईडी ने इसी एफआईआर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की है.

इंदौर: फर्जी लिकर चालान घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार 6 अक्टूबर को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. ED ने घोटाले के मुख्य आरोपी और शराब ठेकेदार अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 8 अक्टूबर तक रिमांड पर लिया है. फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. इस पूरे मामले की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर दी है.

सरकारी ट्रेजरी चालान में हेरफेर का आरोप

गिरफ्तार शराब ठेकेदारों पर आरोप था कि ये लोग पहले नाम मात्र की राशि वाले चालान जमा करते थे. इन चालानों में शब्दों में राशि लिखने वाले कॉलम को जानबूझकर खाली छोड़ दिया करते थे. वहीं अकों वाले कॉलम में राशि लिख देकर चालान जमा कर दिया करते थे. बाद में वे लोग चालान में अंकों में लिखी राशि में शून्य बढ़ा देते थे और शब्दों वाले कॉलम में राशि लिखकर इन फर्जी चालानों को जिला आबकारी कार्यालय में जमा करते थे.

जालसाजी कर तैयार किए दस्तावेज

एक्साइज ड्यूटी, बेसिक लाइसेंस फीस या मिनिमम गारंटी भुगतान के झूठे प्रमाण दिखाया. इन जाली दस्तावेजों के आधार पर आरोपी गैर कानूनी से लाइसेंस हासिल कर लेते थे, जिससे राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था. जब रावजी बाजार पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की थी, तो तकरीबन 14 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया था. अब इस मामले में ईडी ने जांच के दौरान पाया कि इस घोटाले की साजिश अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत ने रची थी.

रिमांड में दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी

दोनों आरोपियों को रिमांड में लेकर ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले में और कितने लोग शामिल थे. उनके बारे में कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. ऐसा अनुमान है कि ईडी इस पूरे मामले में जल्द ही कुछ और खुलासे भी कर सकती है. बता दे यह फर्जी शराब घोटाला काफी चर्चाओं में भी रहा है और कई लोग इस पूरे मामले में आरोपी भी बन सकते हैं.