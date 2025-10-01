ETV Bharat / state

इंदौर में सजा रावण का बाजार, दशहरे से पहले बढ़ी पुतलों की बिक्री, पड़ोसी राज्य तक है डिमांड

इंदौर में रावण के पुतलों का सजा बाजार, यहां के पुतलों की डिमांड प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित राजस्थान तक है.

RAVAN EFFIGY MARKET INDORE
इंदौर में सजा रावण के पुतलों का बाजार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
इंदौर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि एआई के युग में जहां लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, वही यह ट्रेंड अब रावण दहन में भी देखने को मिल रहा है. जहां अब बाजार में बिकने के लिए रेडीमेड रावण भी मौजूद हैं, जिन्हें ऑन डिमांड खरीदने के ऑर्डर हर साल देश के विभिन्न इलाकों से आते हैं.

इंदौर में सजा रावण बाजार

नवरात्रि के बाद अब 02 अक्टूबर को देश सहित पूरे मध्य प्रदेश में दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. शहरों के विस्तार और बढ़ती आबादी में दशहरा मनाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर रावण तैयार करने वाले कारीगरों और इस पारंपरिक विद्या को जीवित रखने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है. जाहिर है ऐसी स्थिति में दशहरा मनाने के लिए हर किसी को रावण की जरूरत है, लोगों की इसी जरूरत के मद्देनजर इंदौर में बीते 10 साल से रावण का बाजार भी अस्तित्व में आ चुका है. जहां 5 फीट से लेकर 50 फीट ऊंचे रावण बिक रहे हैं.

कारीगरों की संख्या में आ रही गिरावट (ETV Bharat)

1000 स्क्वायर फीट तक कीमत

खासतौर पर रावण को लेकर बच्चों में खासा उत्साह दिख रहा है. लिहाजा रावण में भी तरह-तरह की आकर्षक डिजाइन, वेशभूषा और कलर का खास महत्व है. जिसे रावण की प्रतिमा बनाने वाली विभिन्न टीम आकार देती है. फिलहाल बाजार में रावण के दाम 1000 रुपए स्क्वायर फीट तक है.

कारीगरों की संख्या में आ रही गिरावट

करीब 10 सालों से रावण बनाने वाले कारीगर दीपक जारवाल बताते हैं कि "पुराने दौर में रावण बनाने वाले कारीगर अलग-अलग जगह से आते थे. उन्हें दशहरा उत्सव समितियां द्वारा बुलाया जाता था, लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या सीमित रह गई है. वहीं, रावण के पुतले की डिमांड बढ़ गई है. इसलिए इंदौर में जिन युवाओं ने रावण खुद जलाने के लिए तैयार करते थे. वह अब दशहरा पर तरह-तरह के रावण तैयार करके इसे बेचने के धंधे में भी उतर गए."

INDORE DUSSEHRA 2025
इंदौर में दशहरे से पहले पुतलों की बिक्री तेज (ETV Bharat)

राजस्थान तक पुतलों की डिमांड

इंदौर शहर में 1 दर्जन से अधिक ऐसी दुकानें हैं जहां रावण के पुतलों की खरीद-बिक्री से प्रत्येक साल लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है. इस धंधे में सबसे अच्छी बात यह है कि दशहरे के 10 दिन पहले से रावण तैयार करने का काम शुरू होता है. दुकानदार लोकेश कुमार बताते हैं कि "मुझे राजस्थान, रतलाम सहित कई जगहों से रावण तैयार करने के ऑर्डर भी मिल रहे हैं. जिससे कुछ दिनों में ही अच्छी खासी कमाई हो जाती है."

रावण को बनाने में पेंटर और मिस्त्री का महत्वपूर्ण रोल होता है, वह अपनी प्रतिभा से आकर्षक पेंटिंग के जरिए रावण को तरह-तरह के डिजाइन और रंगों से आकर्षक बनाते हैं. रावण का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसमें बड़े आकार के पटाखे फिट किए जाते हैं. जो रावण दहन के दौरान धमाके के साथ फटते हैं.

VIJAYADASHAMI 2025INDORE NEWSMADHYA PRADESH NEWSINDORE DUSSEHRA 2025RAVAN EFFIGY MARKET INDORE

