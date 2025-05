ETV Bharat / state

एमपी में फिल्म दृश्यम जैसा मर्डर, शव को छुपाया ऐसी जगह ढूंढती रही पुलिस - INDORE DRISHYAM STYLE MURDER

एमपी में दृश्यम जैसा कांड ( ETV Bharat )

Published : May 17, 2025 at 2:29 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 2:52 PM IST

इंदौर: इंदौर पुलिस ने शुक्रवार को अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' की तरह हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर शव को गड्ढे से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल पहुंचाया है. पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. फिल्म 'दृश्यम' में गर्लफेंड के भाई की हत्या

फिल्म 'दृश्यम' में जिस तरह से दिखाया गया था कि अभिनेता अजय देवगन एक युवक की हत्या करता है और उसका मोबाइल एक ट्रक में फेंक देता है. जिसके चलते पुलिस उस मोबाइल को ट्रैक नहीं कर पाती और आरोपी खुलेआम घूमते हैं. अतः उसी की तर्ज पर इंदौर में भी आरोपियों के द्वारा इस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया. लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई की और आरोपियों तक पहुंच गई. मृतक को लग गई थी बहन के अफेयर की खबर

डीएसपी उमाकांत चौधरी ने बताया कि, '' घटना 2 मई 2025 की है. खुड़ैल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने शिकायत की कि, उसका भाई विशाल शादी में जाने का बोलकर निकला था लेकिन पिछले 15 दिनों से घर नहीं लौटा है. इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. कार्रवाई के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि विशाल की बहन का सेमलिया चाउ में एक क्लीनिक पर काम करने वाले रोहित से अफेयर है और इस बात की जानकारी युवती के भाई विशाल को भी लग गई थी. इसको लेकर विशाल और रोहित का विवाद भी हुआ था.''

पुलिस ने शंका के आधार पर रोहित को पकड़ा और जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया. रोहित ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने अपने दोस्त वीरेंद्र दायमा के साथ मिलकर विशाल को छोटी खुड़ैल तालाब के पास बुलाया. इस दौरान विशाल ने वहां पर रोहित और वीरेंद्र से विवाद भी किया. जिसके बाद रोहित ने अपने पास मौजूद पिस्टल से उसे गोली मार दी. इस दौरान वीरेंद्र के पैर में भी गोली लग गई. पुलिस ने बरामद किया शव

आरोपियों ने विशाल को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को छोटी खुड़ैल तालाब में ही गड्ढा खोदकर गाढ़ दिया. लेकिन अचानक बारिश हो जाने के कारण उन्हें यह आशंका हुई की लाश गड्ढे में से बाहर आ सकती है. जिसके चलते रोहित एक बार फिर अपने कुछ साथियों को लेकर वहां गया और नमक डालकर बॉडी को गड्ढे में गाढ़ दिया. आरोपियों के खुलासे के बाद पुलिस ने उस स्थान पर जाकर विशाल के शव को गड्ढे से निकलकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के जिला अस्पताल भेजा. मुरैना में जांच कर लौट रहे अधिकारी की हत्या, 8 को उम्रकैद की सजा

जांच पड़ताल में यह भी बात सामने आई की रोहित ने हत्याकांड को अंजाम देने के बाद मृतक का मोबाइल अपने पास रख लिया था और उस मोबाइल से मृतक विशाल के परिजन को सांवरिया सेठ घूम कर आने का मैसेज कर दिया था. मैसेज करने के बाद मोबाइल को सांवरिया सेठ जाने वाली बस में रख दिया. जिसके चलते पुलिस मोबाइल फोन को ट्रैक नहीं कर पाई क्योंकि उसकी लोकेशन विभिन्न जगहों पर सामने आती रही.

