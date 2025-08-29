इंदौर: देश में बीते दिनों डॉग्स को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हुआ. सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद अब बाजार में डॉग्स के लिए तरह-तरह की सुविधा शुरू हो रही हैं. इनमें सबसे खास डॉग की टैक्सी सर्विस है. डॉग्स के लिए टैक्सी सर्विस की शुरूआत इंदौर में हुई है. जिसके जरिए अब डॉग्स न केवल शहरों के बीच आसान सफर कर रहे हैं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार सुबह-शाम टैक्सी में सवार होकर सैर सपाटे पर भी निकल रहे हैं.
इंदौर डॉग्स के लिए टैक्सी सर्विस
इंदौर निवासी एमएल मिश्रा इन दिनों अपने डॉग के साथ टैक्सी की सवारी कर रहे हैं. इसकी वजह उनका डॉग है. जिसे घर से ग्रूमिंग कराने ले जाने के अलावा सुबह-शाम घुमाने के लिए अब शहर में ही टैक्सी सेवा मिल गई है. नतीजतन अब उन्हें ऑटो-रिक्शा या कई कैब वालों द्वारा कुत्तों को नहीं बिठाने की समस्या से मुक्ति मिल गई है. अब उन्हें जब भी जहां जाना होता है, वह एक कॉल के जरिए टैक्सी बुलाकर या तो अपने डॉग को घूमने भेज देते हैं, या फिर उसे ग्रूमिंग समेत हॉस्पिटल व अन्य स्थानों पर जरूरी काम से सुरक्षित तरीके से भिजवा देते हैं.
एक फोन कॉल पर डॉग टैक्सी सर्विस
इतना ही नहीं एमएल मिश्रा की तरह ही अन्य ऐसे लोग जो अपने काम व ड्यूटी के कारण सुबह-शाम अपने डॉग्स को गार्डन और स्थानों पर घुमाने नहीं ले जा पाते. उनके लिए भी यह सुविधा फोन कॉल पर उपलब्ध है. इंदौर में इस सेवा को शुरू करने वाले डॉ रोहित पटेल बताते हैं कि "महानगरों में घर की सुरक्षा और अपने शौक के मद्देनजर डॉग या अन्य पालतू पशु अब फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं, लेकिन इन्हें नहलाने से लेकर इलाज, खानपान सहित घूमाने के लिए भी अन्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है.
इंदौर में डॉग्स की सुविधाओं का ध्यान
हॉस्टल फैसिलिटी और लॉजिंग बोर्डिंग के अलावा टैक्सी सर्विस की भी जरूरत पड़ती है, जो अब महानगरों में उपलब्ध कराई जा रही है. इंदौर में भी यह सुविधा एक फोन कॉल पर उपलब्ध है. जिसमें डॉग को घूमाने ले जाने के अलावा अन्य शहरों में ट्रांसपोर्टेशन और लाने ले जाने की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है. इसके लिए बाकायदा एयर कंडीशनर एम्बुलेंस तैयार की गई है. जिसमें डॉग के असिस्टेंट के लिए एक सहयोगी और डॉग ओनर के लिए भी सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है."
दरअसल इसकी जरूरत इसलिए भी पड़ी, क्योंकि शहर में ऐसे भी कई परिवार हैं, जिनके पास या तो डॉग्स को लाने ले जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं है या फिर उन्हें घर के अलावा अपने डॉग को बाहर रोज घूमाने के अलावा बाथिंग व ग्रूमिंग के लिए डॉग ग्रुमिंग सेंटर पर ले जाने का समय नहीं है.
डॉग के लिए फूड चेन और शॉपिंग मार्केट
दरअसल, पालतू पशुओं के लालन-पालन के लिए अब न केवल बाजार में तरह-तरह की सुविधाएं हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ रखने से लेकर उनके मनपसंद भोजन तक के लिए शॉपिंग मार्केट और पूरी फूड चेन मौजूद है. इसमें डॉग के टूथब्रश से लेकर बाथिंग और क्लॉथिंग के अलावा उनके मेकअप और एक्सरसाइज तक की व्यवस्था है.
वहीं डॉग्स और अन्य पशुओं के लिए जरूरी तमाम संसाधन और फैसेलिटी है, जिनकी मांग अब पेट लवर के बीच लगातार बढ़ रही है. इतना ही नहीं डॉग्स के लिए जो शॉपिंग मार्केट और ग्रुमिंग सेंटर मौजूद हैं, उनमें पूरी फूड चेन मौजूद है. जिसमें तरह-तरह के खान-पान के अलावा डॉग्स के ग्रोथ और केयरिंग के तमाम संसाधन मौजूद हैं.