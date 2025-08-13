इंदौर: स्वच्छ शहर इंदौर में ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण रोकने के लिए आगामी त्योहारों के दौरान डीजे बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इतना ही नहीं शहर में अब पीओपी से बनी मर्तियां भी नहीं बिक पाएंगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को जेल भी जाना पड़ सकता है.

इंदौर में डीजे पूरी तरह से बैन

स्वच्छ शहर इंदौर में आगामी त्योहारों के दौरान डीजे बजाना भारी पड़ सकता है. इस दौरान डीजे बजाते हुए पाए जाने पर पुलिस डीजे को जप्त कर लेगी. साथ ही साउंड सिस्टम संचालक के खिलाफ भी दो से अधिक स्पीकर बॉक्स जारी करने पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाएगी. वहीं, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां भी स्थापित नहीं हो सकेगी.

इंदौर में त्योहारों में डीजे बजाने पर लगा बैन (ETV Bharat)

पंडालों में मिट्टी की मूर्तियां ही करें स्थापित

मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित शांति समिति की बैठक में इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने दोनों प्रकार के प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं. इधर, इस आदेश के लागू होते ही जिला प्रशासन की टीम ने शहर के मूर्तिकारों के पंडालों में दबिश देना शुरू कर दिया है. दो पंडाल में मौजूद प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को जप्त कर लिया गया है. वहीं, गणेश उत्सव के आयोजकों को भी निर्देश किया गया है कि वह अपने पंडाल में परंपरागत रूप से मिट्टी की मूर्ति की ही स्थापना करें.

ध्वनि प्रदूषण के प्रावधान और मानक (ETV Bharat)

शांति समिति की बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह ने बताया, ''मूर्ति निर्माता केवल पारंपरिक स्वरूप में मूर्तियां बनाएं, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मूर्तियां नहीं बनाएं.'' उन्होंने कहा कि, ''मटकी फोड़ प्रतियोगिता निर्धारित ऊंचाई पर ही हो और पंडाल यातायात बाधित न करने वाले स्थान पर ही लगाए जाएं.''

ध्वनि प्रदूषण के नुकसान (ETV Bharat)

अधिकारियों ने किया पंडालों का निरीक्षण

नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने नगर निगम द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी दी. इधर, इस आदेश के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी अब मूर्तिकारों के पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं. जहां मूर्तिकारों को प्लास्टर ऑफ पेरस से बनी मूर्ति नहीं बचने के निर्देश दिए हैं. ऐसी स्थिति में यदि कहीं भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पाई गई तो मूर्तिकार के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी.

इंदौर में नहीं बिकेगी पीओपी की मूर्तियां (ETV Bharat)

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि, बैठक में हमने ध्वनि प्रदूषण को लेकर मुद्दा उठाया था. जिसमें निर्णय लेते हुए त्योहारों के मद्देनजर डीजे को पूरी तरह से बैन किया गया है. साथ ही पीओपी से जल प्रदूषण हो रहा था. साथ ही इससे प्रयावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते पीओपी मूर्तियों को न बनाने और बेचने की अपील की है. हमने दो दुकानों को सील किया है जहां पीओपी की मूर्तियां बनाई जा रही थीं.''

कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक आयोजित (ETV Bharat)

शोर कम करने वाले उपाय

1- घर या कार्यस्थल में ध्वनि अवशोषक सामग्री (जैसे मोटे पर्दे, कारपेट, फोम पैनल) लगाएं.

2- ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में हरे पौधे और पेड़ लगाएं, ये शोर को 10-15 डीबी तक कम कर सकते हैं.

3- वाहन में साइलेंसर का सही इस्तेमाल करें और समय-समय पर जांच करवाएं.

4- घर या शादी/त्योहार में डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल निर्धारित सीमा तक रखें.

5- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का पालन करें.

6- सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग सरकारी अनुमति के अनुसार करें.

7- तेज शोर में ईयरप्लग या हेडफोन का इस्तेमाल करें. लंबे समय तक शोर वाले वातावरण में न रहें.

8- परिवार, मित्र और समुदाय को ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएं.

9- स्थानीय प्रशासन को शोर प्रदूषण वाली घटनाओं की जानकारी दें.