ETV Bharat / state

सॉफ्ट कॉपी देने में क्या बुराई है? दिग्विजय सिंह ने वोटर अधिकार यात्रा के बारे में ये कह दिया - DIGVIJAY SINGH ELECTION COMMISION

इंदौर में एक किताब का विमोचन करने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करानी चाहिए.

DIGVIJAY SINGH ELECTION COMMISION
दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:26 PM IST

3 Min Read

इंदौर: चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच वैचारिक टकराव के बीच राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है. दिग्विजय सिंह इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल की लिखी 'भारत जोड़ो यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन करने पहुंचे थे. दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग को राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांगने के बजाय राहुल गांधी ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनके उत्तर देना चाहिए.

'वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "निर्वाचन आयोग को पूरे देश की वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के नाम की जानकारी ले सकें कि एक पोलिंग पर कितने मतदाता हैं, उनके नाम एक बार हैं या अनेक बार हैं या जिनके नाम है उनकी फोटो है कि नहीं है."

वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से नाम जोड़े और काटे हैं, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र भी नहीं किया." बता दें कि आज यानी 17 अगस्त को निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस की थी."

'अनुराग ठाकुर को लिस्ट कहां से मिली'

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, "यदि आयोग ने माना है कि 65 लाख वोट डिलीट हो गए तो सॉफ्ट कॉपी देने में बुराई क्या है. अनुराग ठाकुर के पास वोटर लिस्ट कहां से आई, यह निर्वाचन आयोग नहीं बता रहा. इसलिए राहुल गांधी ने 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू की है, जिसका स्वागत है."

उन्होंने कहा, "यात्रा के दौरान अगले 2 हफ्ते तक वह तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था. इस तरह वोट अधिकार यात्रा के जरिए पूरे देश में निर्वाचन आयोग की मनमानी के खिलाफ माहौल जरूर बनेगा.

चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस करके दिया जवाब

चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा, "या तो वोट चोरी के सबूत देने होंगे या फिर देश से माफी मांगनी होगी. आरोप लगाकर कोई भाग नहीं सकता. सच-सच होता है और सूरज पूरब से ही उगता है किसी के कहने पर पश्चिम से नहीं उगता. 7 दिन में अगर जवाब नहीं दिया जाता तो माना जाएगा आरोप निराधार हैं."

इंदौर: चुनाव आयोग और विपक्षी दलों के बीच वैचारिक टकराव के बीच राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने स्वागत किया है. दिग्विजय सिंह इंदौर में कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल की लिखी 'भारत जोड़ो यात्रा एवं भारत जोड़ो न्याय यात्रा' पर आधारित एक पुस्तक के विमोचन करने पहुंचे थे. दिग्विजय सिंह ने कहा, चुनाव आयोग को राहुल गांधी से बार-बार हलफनामा मांगने के बजाय राहुल गांधी ने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनके उत्तर देना चाहिए.

'वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि "निर्वाचन आयोग को पूरे देश की वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे सभी राजनीतिक दल मतदाताओं के नाम की जानकारी ले सकें कि एक पोलिंग पर कितने मतदाता हैं, उनके नाम एक बार हैं या अनेक बार हैं या जिनके नाम है उनकी फोटो है कि नहीं है."

वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना चाहिए (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "निर्वाचन आयोग ने जिस प्रकार से नाम जोड़े और काटे हैं, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जिक्र भी नहीं किया." बता दें कि आज यानी 17 अगस्त को निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए वोट चोरी के आरोपों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कांफ्रेंस की थी."

'अनुराग ठाकुर को लिस्ट कहां से मिली'

राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, "यदि आयोग ने माना है कि 65 लाख वोट डिलीट हो गए तो सॉफ्ट कॉपी देने में बुराई क्या है. अनुराग ठाकुर के पास वोटर लिस्ट कहां से आई, यह निर्वाचन आयोग नहीं बता रहा. इसलिए राहुल गांधी ने 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू की है, जिसका स्वागत है."

उन्होंने कहा, "यात्रा के दौरान अगले 2 हफ्ते तक वह तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे. जिस प्रकार महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह से पूरी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ माहौल खड़ा कर दिया था. इस तरह वोट अधिकार यात्रा के जरिए पूरे देश में निर्वाचन आयोग की मनमानी के खिलाफ माहौल जरूर बनेगा.

चुनाव आयोग ने प्रेस कांफ्रेंस करके दिया जवाब

चुनाव आयोग ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा, "या तो वोट चोरी के सबूत देने होंगे या फिर देश से माफी मांगनी होगी. आरोप लगाकर कोई भाग नहीं सकता. सच-सच होता है और सूरज पूरब से ही उगता है किसी के कहने पर पश्चिम से नहीं उगता. 7 दिन में अगर जवाब नहीं दिया जाता तो माना जाएगा आरोप निराधार हैं."

For All Latest Updates

TAGGED:

DIGVIJAY SINGH RELEASED BOOKELECTION COMMISSION CONFERENCEINDORE NEWSCONGRESS VOTAR ADHIKAAR YAATRADIGVIJAY SINGH ELECTION COMMISION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इस मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं, फिर कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी?

श्री कृष्ण राधा ने किया 100 करोड़ के गहनों का श्रृंगार, दर्शन पाने को टूटे श्रद्धालु

350 साल पुराने इस मंदिर में नि:संतान महिलाओं का तांता, विदेशों से आती हैं मॉर्डन वूमेन

यादों के झरोखे से देखिए निमाड़ के पेरिस का पहला ऐतिहासिक ध्वजारोहण

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.