मजाक में गई जान! कंप्रेसर से प्राइवेट पार्ट में भरी हवा, फट गई नसें - INDORE DEADLY JOKE

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : April 14, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : April 14, 2025 at 10:57 AM IST 3 Min Read

इंदौर: आजाद नगर थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक दाल मिल के मजदूर के प्राइवेट पार्ट में कंप्रेसर से हवा भर दी. जिससे नसे फटने से उसकी मौत हो गई. इसके बाद मिल मैनेजर उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया. मामले में पुलिस ने दाल मिल के मैनेजर को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. दाल मिल में मजदूरी करता था मृतक

मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र के तीन इमली पालदा में रहने वाले मोतीराम को मृत अवस्था में एक युवक इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में छोड़कर फरार हो गया. इसके बाद एमवाय अस्पताल से ही पूरे मामले की सूचना आजाद नगर पुलिस को मिली. पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू की. मृतक की पहले पहचान पालदा निवासी मोतीलाल के रूप में हुई. जो दाल मिल में मजदूरी का काम करता था. पुलिस ने मिल मैनेजर को लिया हिरासत में (ETV Bharat)

