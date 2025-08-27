इंदौर: मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा हाल ही में इंदौर पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर किए गए तबादलों के बीच एक विदाई समारोह ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. इंदौर में डीसीपी जोन-1 विनोद मीणा और डीसीपी जोन-4 ऋषिकेश मीणा का ट्रांसफर क्रमशः मंदसौर और नरसिंहपुर किया गया. लेकिन चर्चा का विषय बना डीसीपी विनोद मीणा का विदाई समारोह, जो इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र स्थित आनंदम रिजॉर्ट में आयोजित हुआ.

शादी अंदाज में विदाई समारोह

इस कार्यक्रम में उनके जोन के पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और कुछ नजदीकी लोग शामिल हुए. कार्यक्रम का आयोजन किसी सामान्य सरकारी विदाई जैसा नहीं था, बल्कि इसे भव्यता और शाही अंदाज में आयोजित किया गया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में डीसीपी विनोद मीणा को 'सिंघम स्टाइल' में पार्टी में प्रवेश करते हुए देखा जा सकता है.

indore dcp grand farewell (ETV Bharat)

लाल कालीन (रेड कॉर्पेट) बिछाकर उनका स्वागत किया गया और एक बड़े सिंहासननुमा कुर्सी पर बैठाकर अधिकारीगण और अन्य मेहमान एक-एक करके उनका सम्मान कर रहे थे. कार्यक्रम में फूल मालाएं, सम्मान और आतिशबाजी जैसी झलक देखने को मिली. वहीं उनकी कार को फूल माला से खींचा गया. जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर चर्चा शुरू हो गई.

फूल माला से खींची डीसीपी की कार (ETV Bharat)

कार को फूल माला से खींचा

कई लोग इसे डीसीपी के प्रति उनके अधीनस्थों का सम्मान बता रहे हैं, वहीं कुछ सवाल भी उठा रहे हैं कि सरकारी सेवा के एक अधिकारी के लिए इस तरह का भव्य आयोजन क्या उचित है? विदाई समारोह के अंत में पुलिसकर्मी उनकी कार को फूल माला खींचकर रवाना करते नजर आए, जिसने इस कार्यक्रम को और अधिक सुर्खियों में ला दिया.

आलीशान होटल में बैठाया सिंहासन पर (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर लाइक-कमेंट्स की बाढ़

यह पहला मौका नहीं है जब किसी अफसर की विदाई चर्चा का विषय बनी हो, लेकिन इस समारोह की भव्यता और उसका अंदाज इसे अलग बना रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दो तरह से सामने आ रही हैं. कुछ इसे सम्मान मान रहे हैं. तो वहीं कुछ लोग अनुशासनहीनता और अत्यधिक दिखावा कह रहे हैं. फिलहाल, मुख्यमंत्री के आदेश पर हुए तबादलों के बीच यह विदाई समारोह खूब शेयर किया जा रहा है. जब इस वीडियो को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया से बात की तो उन्होंने कहा, ''मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है.''