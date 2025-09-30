ETV Bharat / state

इंदौर में नेपाल के GenZ जैसा आंदोलन छेड़ने की साजिश, 4 स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR

इंदौर में नेपाल की तरह आंदोलन छेड़ने की तैयारी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 30, 2025 at 2:40 PM IST 4 Min Read