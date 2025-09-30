ETV Bharat / state

इंदौर में नेपाल के GenZ जैसा आंदोलन छेड़ने की साजिश, 4 स्टूडेंट्स के खिलाफ FIR

इंदौर में नेपाल की तरह आंदोलन छेड़ने की तैयारी. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स ने कई बार की हिडन मीटिंग्स.

Nepal GenZ similar protest
इंदौर में नेपाल की तरह आंदोलन छेड़ने की तैयारी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 2:40 PM IST

इंदौर : इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में हड़कंप है. यहां पर नेपाल के Genz की ही तरह आंदोलन करने की तैयारी का खुलासा हुआ है. इस मामले में विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले 4 छात्रों के खिलाफ एंटी रैगिंग कमेटी ने पुलिस में एफआईआर कराने का फैसला किया. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन 4 छात्रों को निलंबित कर भंवरकुआं थाने में FIR करवाई.

जूनियर्स से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलने को कहा

मध्य प्रदेश की ए ग्रेड यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में गठित एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही सनसनी फैल गई. इसके मुताबिक थर्ड ईयर के सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के तमाम जूनियर छात्रों को शहर के एक रेस्टोरेंट में बुलाकर नेपाल की तर्ज पर इंदौर में भी प्रोटेस्ट खड़ा करने की तैयारी की. इस मामले में सीनियर छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों से उनके मेल आईडी और ज्यादा से ज्यादा ट्विटर अकाउंट खुलवाए. इसके बाद सभी को फेक आईडी बनाने के लिए कहा गया.

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश सिंघई (ETV BHARAT)

नेपाल की तरह इंदौर में आंदोलन छेड़ने की साजिश

सीनियर्स स्टूडेंट्स ने कम से कम दो ट्विटर अकाउंट बनाने के साथ ही नेपाल की तरह जन आंदोलन खड़ा करने के मैसेज लगातार रिट्वेट करने और इन्हें वायरल करने के निर्देश दिए. बताया जाता है कि सीनियर छात्रों ने जूनियर्स से कहा "जैसा प्रोटेस्ट नेपाल में जेन जेड ने किया, ठीक वैसा ही इंदौर में प्रोटेस्ट खड़ा करना है." बीते कुछ दिनों से गोपनीय रूप से छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तरह के मैसेज वायरल हुए तो ये मामला संज्ञान में आया.

Nepal GenZ similar protest
डीएवीवी स्टूडेंट्स ने कई बार की हिडन मीटिंग्स (ETV BHARAT)

वाट्सएप ग्रुप में भी आपत्तिजनक मैसेज

Nepal GenZ similar protest
एंटी रैगिंग कमेटी की जांच रिपोर्ट (ETV BHARAT)
Nepal GenZ similar protest
डीएवीवी ने 4 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की (ETV BHARAT)

विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच में पाया "आरोपी छात्रों ने जूनियर्स से कहा अगर प्रोटेस्ट खड़ा करने में पूरे मन से मदद नहीं की ठीक नहीं होगा." इस मामले की शिकायत जब डिपार्टमेंट की रैगिंग कमेटी के पास पहुंची तो जांच शुरू हुई. इसमें पता चला "फर्स्ट ईयर के छात्रों ने सीनियर इंट्रोडक्शन नामक जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें भी लगातार इसी तरह के प्रोटेस्ट के निर्देश दिए जा रहे थे. सीनियर छात्रों ने प्रोटेस्ट कैसे करना है और नेपाल जैसा माहौल कैसे बनाना है, मोबाइल से डिजिटल प्रूफ कैसे मिटाना है, इसकी भी तैयारी की गई."

जूनियर स्टूडेंट्स से पूछताछ जारी

एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच में पाया "फर्स्ट ईयर के छात्रों को कैमरे तोड़ने, कैमरे की केबल चुराने और हॉस्टल में रहकर नेपाल जैसे आंदोलन को खड़ा करने की गतिविधियों में लिप्त किया गया. इन छात्रों से कैमरे तोड़ने और DVR समेत खिड़कियां तोड़ने जैसी साजिश को लेकर पूछताछ की जा रही है." हालांकि आईईटी के विभाग अध्यक्ष परितोष बंसल के अलावा एंटी रैगिंग कमेटी भी कुछ बोलने से बच रही है.

कुलपति बोले- सख्त कार्रवाई की जाएगी

इस मामले में ईटीवी भारत से चर्चा के दौरान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश सिंघई ने बताया "इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के 4 स्टूडेंट्स ने जूनियर के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरे तोड़ने और नेपाल जैसा माहौल बनाने का प्रयास किया. जूनियर छात्रों ने नेपाल जैसे प्रोटेस्ट का वक्तव्य भी सोशल मीडिया पर जारी किया. इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने जांच के बाद 4 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चारों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज कर दी है. ऐसे तमाम मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं."

