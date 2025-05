ETV Bharat / state

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 18, 2025 at 2:49 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 2:57 PM IST 3 Min Read

इंदौर: ए ग्रेड यूनिवर्सिटी के नाम से चर्चित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय प्रशासन पर कर्मचारी इस कदर हावी है कि वह अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. शनिवार को विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में ऐसा ही चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया. जिसमें विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राकेश सिंघई की कार को घेर लिया. इस दौरान वह काफी देर तक बाउंड्रीवाल पर बैठे भी नजर आए. पैदल रवाना हुए कुलपति

इस दौरान कर्मचारियों के विरोध के चलते ऐसी स्थिति बनी की वह और उनका ड्राइवर चाह कर भी अपनी कार को आगे नहीं बढ़ा पाए, जब काफी देर तक नारेबाजी होती रही और कर्मचारी किसी बात को मानने को तैयार नहीं हुए तो कुलपति खुद ही कार से उतर गए और तक्षशिला परिसर से प्रशासनिक भवन के लिए पैदल ही रवाना हो गए. इस दौरान कुछ लोगों ने उनके वीडियो भी बनाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. घंटों घूप में बाउंड्रीवाल पर बैठे आए नजर कुलपति (ETV Bharat)

प्रो.राकेश सिंघई बने DAVV के नए कुलपति, जानें- किस आधार पर और कैसे हुआ चयन घटना पर प्रोफेसर हुए नाराज

इस मामले में ईटीवी भारत ने कुलपति से चर्चा करने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. इधर कुलपति के साथ हुए इस व्यवहार से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में खासी नाराजगी है. वहीं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष सुरेश पाटीदार और सखाराम मुजाल्दे ने कहा, ''कुलपति के गरिमामय पद के विरुद्ध कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया है. इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए.'' फिलहाल विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत नहीं की गई है.

