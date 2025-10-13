ETV Bharat / state

दुबई में तुम्हारा भाई मुसीबत में, तुरंत 10 लाख भेजो, सुनते ही महिला ने खाते से ट्रांसफर किए

क्राइम ब्रांच के दफ्तर पर पहुंची पीड़ित महिला ने बताया "कुछ देर बाद मेरे भाई की आईडी से फिर बात हुई. लेकिन इस बार मेरे भाई का जिगरी दोस्त बनकर एक युवक ने बात की. उसने बताया कि तुम्हारा भाई बड़ी मुसीबत में है. अगर उसकी मदद नहीं की गई तो जेल में सड़ जाएगी. यह सुनकर महिला घबरा गई. इसके कुछ देर बाद इसी आईडी से फिर बात हुई तो उसके भाई से बात हुई. ये बातचीत फेसबुक मैसेंजर पर हुई."

इंदौर : पुलिस द्वारा बार-बार एडवाइजरी जारी करने के बाद लोग सायबर ठगों के शिकार हो रहे हैं. इंदौर में रहने वाली एक महिला से 10 लाख की ठगी हो गई. सायबर ठगों ने महिला के भाई की फेक आईडी बनाकर पहले चैटिंग शुरू की. इसके बाद ठग ने महिला से कहा "यहां की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है. मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होने जा रही है. ठग ने ये भी कहा कि मैं कुछ देर बाद फिर से बात करूंगा."

पीड़ित महिला ने बताया "इसे आईडी पर मैसेंजर पर बातचीत के दौरान उसे दुबई के एक हाजी का नाम बताया गया. उसका नंबर भी दिया. साथ ही कहा कि इस पर व्हाट्सएप्प कॉलिंग करना. उसने जब व्हाट्सएप पर संबंधित व्यक्ति से बात की तो उसने बताया आपके भाई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. वह सालों तक जेल में रहेगा. अगर आप चाहती हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं हो तो मेरे इस खाते में तुरंत 10 लाख रुपए जमा करवाओ."

घबराई महिला ने ठग के खाते में डाले 10 लाख रुपये

भाई के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की बात सुनकर महिला काफी घबरा गई. उसने अपने खाते से बताए गए खाते में 10 लाख रुपए भेज दिए. इसके बाद उसने अपने भाई को फोन किया और पूरे मामले की जानकारी दी. इस पर भाई ने बताया "मैंने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की. हो सकता है किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी की हो." इसके बाद महिला पुलिस के पास पहुंची और ठगी की पूरी कहानी सुनाई.

सोशल मीडिया पर धमकी से न डरें, पुलिस में शिकायत करें

इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है "सोशल मडिया पर किसी प्रकार का संवाद करने में सावधानी बरतनी चाहिए. किसी तरह की धमकी दी जाती है तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. अगर कोई दिक्कत है तो पुलिस के पास आकर शिकायत करनी चाहिए. सोशल मीडिया पर किसी के मांगने पर रुपये तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए."