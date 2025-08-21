इंदौर : मध्य प्रदेश में सायबर जालसाज लगातार ठगी की वारदात कर रहे हैं. डिजिटल हाउस अरेस्ट की कई घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस एडवाइजरी करती रहती है. पुलिस की एडवाइजरी का असर दिखने लगा है. सायबर जालसाजों ने एक व्यापारी को झांसे में लिया. जालसाज ने व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल करके खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उसे अरेस्ट करने की धमकी दी.

व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल से परेशान व्यापारी

लगातार व्हाट्सएप कॉल और वीडियो कॉल से परेशान होकर व्यापारी इंदौर क्राइम ब्रांच में शिकायत करने पहुंचा. क्योंकि व्यापारी को कॉलिंग से शक हो गया था कि ये सायबर जालसाज है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामले के अनुसार इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले श्यामलाल गर्ग अनाज कारोबारी हैं. उन्हें अज्ञात नंबर से लगातार फोन करके धमकाया जा रहा था.

इंदौर एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा (ETV BHARAT)

फर्जी अधिकारी ने व्यापारी से जवाब मांगा

व्यापारी ने पुलिस को बताया "फोन लगाने वाले व्यक्ति खुद को सीबीआई अधिकारी बताता है. उसका कहना है आपके व्हाट्सएप नंबर पर नोटिस भेजा है, जिसके तहत आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से नोटिस का जवाब देना है. जब नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसने फिर फोन लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी." व्यापारी ने इस मामले की जानकारी एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा को दी.

संदिग्ध कॉल को अटेंड न करें, धमकाने पर पुलिस में शिकायत करें

एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया "व्यापारी अपनी सूझबूझ से सायबर जालसाज के झांसे में आने से ठगी की वारदात से बच गया. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है कि अनजान नंबर से कॉलिंग वालों को इंटरटेन नहीं करें. अगर संदिग्ध कॉल आता है तो पुलिस को सूचित करें. धमकाने पर किसी भी हालत में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर नहीं करें."

सायबर जालसाजों से कैसे बचें

आजकल डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. जालसाज कभी खुद को पुलिस अफसर बताते हैं तो कभी सीबीआई या ईडी का अफसर. कभी आपके आधार कार्ड के नाम पर पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहते हैं. इस प्रकार के अनजान नंबर से आने वाल कॉल से सतर्क रहें. वाट्सएप पर ही अक्सर ऐसे कॉल आते हैं और कॉल करने वाले अपनी तस्वीर पुलिस या सीबीआई अफसर की लगाते हैं.

यहां तक कि वीडियो कॉलिंग अगर अटेंड कर ली तो बाकायदा पुलिस थाने, सीबीआई दफ्तर जैसा लुक दिखाते हैं. खुद भी पुलिस की ड्रेस में रहते हैं और फिर गिरफ्तारी की धमकी देकर पैनिक करते हैं. ऐसे लोगों से सतर्क रहें. अनजान नंबर से आने वाले कॉल या वीडियो कॉल रिसीव ही नहीं करें तो बेहतर है. फिर भी आपको कोई परेशान करता है तो पुलिस के पास जाकर शिकायत करें.