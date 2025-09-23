ETV Bharat / state

दिल्ली की रामलीला में मशहूर मॉडल पूनम पांडे को रोल मिलने पर भड़के कंप्यूटर बाबा

कंप्यूटर बाबा इन दिनों अपनी 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली को गौ न्याय यात्रा को लेकर सक्रिय हैं. इस बीच उन्होंने दिल्ली के लवकुश रामलीला कमेटी द्वारा लाल किले पर आयोजित होने वाली रामलीला का जिक्र किया. आयोजन समिति द्वारा एक रोल फिल्म एक्ट्रेस पूनम पांडे को दिए जाने के फैसले का विरोध करते हुए कंप्यूटर बाबा ने नाराजगी जाहिर की.

इंदौर : दिल्ली के लाल किले पर प्रस्तावित रामलीला में मिले रोल को लेकर मशहूर मॉडल पूनम पांडे चर्चा में आ गई हैं. इंदौर पहुंचे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा के निशाने पर भी पूनम पांडे रही. उन्होंने रामलीला समिति से इस बात पर फिर से विचार करने का आग्रह किया. इसके साथ ही कंप्यूटर बाबा ने पूनम पांडे पर विवादास्पद टिप्पणी की.

कंप्यूटर बाबा ने कहा "पूनम पांडे को ऐसा रोल दिया है जो यह धार्मिक रूप से उचित नहीं है. इससे संत समाज सहमत नहीं है. इस रोल के लिए पूनम पांडे का का चयन करने वाली समिति को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए." इसी मामले को लेकर पूर्व में भी विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई थी. अब कंप्यूटर की विवादास्पद टिप्पणी चर्चा में है. वहीं, पूनम पांडे इस रोल को लेकर खासी उत्साहित हैं. उन्होंने x पर ट्वीट करते हुए कहा "इस रोल को लेकर मैं बहुत खुश हूं और रोल को बेहतर ढंग से निभा सकूं, इसके लिए पूरी नवरात्रि में व्रत भी कर रही हूं."

कंप्यूटर बाबा की गौ न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से

महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा की गौ न्याय यात्रा 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है. बाबा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा "यदुवंशी होते हुए भी वे गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं. इसी कारण 7 अक्टूबर से गौ न्याय यात्रा नर्मदापुरम से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जाकर समाप्त होगी." कंप्यूटर बाबा इस यात्रा में गौ माता को अपने साथ लेकर चलेंगे. इस दौरान उनके साथ साधु-संत, किसान और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी शामिल होंगे.

यात्रा प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलेगी

कंप्यूटर बाबा ने कहा "यात्रा के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों से दान इकट्ठा किया जाएगा, ताकि गायों के लिए चारा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सकें." उन्होंने इंदौर सहित प्रदेशवासियों से अपील की "वे इस पदयात्रा में शामिल होकर गायों की रक्षा का संकल्प लें." उन्होंने मुख्यमंत्री से उनका अनुरोध किया "वे जल्द से जल्द गौ माता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए न्यायपूर्ण कदम उठाएं." इस मौके पर बड़ी संख्या में साधु-संत और किसान मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में गायों की रक्षा को लेकर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग की.