इंदौर: कॉलेजों में छात्रों और छात्र नेताओं की मनमानी को आलम यह है कि छात्र अपनी बात मनवाने के लिए कॉलेज के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है. ऐसा ही मामला पीएम एक्सीलेंस कॉलेज में सामने आया है, जहां छात्र नेताओं ने जमकर उत्पात मचाया. बारिश में उगी घास नहीं कटवाने से नाराज छात्राें ने घास उखाड़कर प्रिंसिपल के रूम में भर दी.
छात्रों ने प्रिंसिपल के रूम में भरी घास
शहर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में यह घटना तब घटी, जब प्रिंसिपल का रूम लॉक था. छात्रों ने सरियों से प्रिंसिपल के रूम का दरवाजा तोड़कर घुस गए. इसके बाद उन्होंने रूम को घास से भर दिया. इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. दरअसल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के छात्र नेता अमल पटवारी ने पहले कॉलेज परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास से घास कटवाए जाने की मांग की थी.
छात्रों ने पहले की थी घास कटवाने की मांग
छात्रों के बात को कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. ममता चंद्रशेखर द्वारा अनदेखा कर दिया गया. इससे नाराज छात्र नेता अमन पटवारी ने अन्य छात्रों के साथ मिलकर पहले तो अपनी मांग के समर्थन में खुद का वीडियो बनाया. इसके बाद पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करते हुए पूरी घटना को अंजाम दिया, जो अब वायरल हो रहा है. इधर घटना के बाद कॉलेज प्राध्यापकों की मांग पर प्राचार्य ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को करते हुए छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. अमन
प्राध्यापकों को पहले कर चुके हैं कैद
इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज में पिछले साल छात्र नेताओं ने होली के आयोजन को अनुमति मांगी थी. लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था. इसके बाद छात्र नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के लिए कॉलेज के सभी प्राध्यापकों को रूम में बंद कर दिया था. हालांकि प्राध्यापक किसी तरह बाहर आ आ गए थे. इसके बाद कॉलेज प्रिंसिपल ने पूरे मामले की शिकायत जिला प्रशासन से की थी.
आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग
श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. ममता चंद्रशेखर ने कहा, "सोमवार सुबह कुछ विद्यार्थी संग अमन पटवारी हमारे महाविद्यालय में आया और प्राचार्य कक्ष में तोड़फोड़ की. दरवाजा तोड़ा और लॉक खोल कर अंदर घुस गया. अंदर आने के बाद उसने अव्यवस्था फैलाते हुए पूरे रूम में घास फैलाई. निश्चित तौर पर यह बहुत शर्मनाक है, इसको अच्छी बात नहीं कहेंगे हम. विद्यार्थी जीवन की अपनी एक राजनीति होती है, लेकिन इस स्तर की राजनीति नहीं होती है. इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है."