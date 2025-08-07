इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल की तरह ही स्वच्छता के इनोवेशन अब महाराष्ट्र में भी लागू होंगे. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने अब इंदौर में हुए स्वच्छता के तमाम इनोवेशन को हूबहू अपनाने का फैसला किया है. इसके लिए बुधवार को महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने अधिकारियों के साथ इंदौर के तमाम स्वच्छता इनोवेशन को समझा. उन्होंने कहा कि यहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है.

महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री का इंदौर दौरा

महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे बुधवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंची. इस दौरान उनके साथ यहां पहुंचे अधिकारियों के साथ शहर की स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों को समझा और उन्हें देखा. उन्होंने इसे महाराष्ट्र के शहरों में भी लागू करने के विकल्पों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि "स्वच्छता को लेकर इंदौर में जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है, वह ग्लोबली एक्सेप्टेबल है और महाराष्ट्र भी इससे बहुत कुछ सीख सकता है."

पंकजा मुंडे ने टीम के साथ देखे इनोवेशन (ETV Bharat)

'महाराष्ट्र को इंदौर से मिलेगी नई दिशा'

महाराष्ट्र सरकार की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि "महाराष्ट्र में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और वह चाहती हैं कि वहां चुने गए जनप्रतिनिधियों को इंदौर के कार्यों का अध्ययन करने के लिए भेजा जाए ताकि वे भी ऐसी योजनाएं अपने शहरों में लागू कर सकें." उन्होंने बताया कि "महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में नदी पुनर्जीवन प्राधिकरण की स्थापना का निर्णय लिया है और जल्द ही इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. इंदौर इस क्षेत्र में पहले से अग्रणी है और यहां के अनुभवों से महाराष्ट्र को दिशा मिलेगी."

महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री का इंदौर दौरा (ETV Bharat)

महाराष्ट्र में लागू करेंगे इंदौर मॉडल

पंकजा मुंडे ने इंदौर को भारत का ग्लोबल स्टैंडर्ड शहर बताते हुए कहा कि "वह चाहेंगी कि महाराष्ट्र के शहर भी इसी मॉडल पर आगे बढ़ें. इंदौर ने जब 2015 में स्वच्छता की शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक शहर ने रोजाना लगातार काम करके दिखाया है. यह प्रयास प्रेरणादायक है।" उन्होंने इंदौर के ग्रीन बॉन्ड प्रोजेक्ट को भी उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि इसका श्रेय स्पष्ट राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक समन्वय को जाता है.

अपने दौरे के दौरान मंत्री पंकजा मुंडे ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रेचिंग ग्राउंड, सीएनजी और सीएनडी प्लांट सहित गीले-सूखे कचरे के प्रबंधन स्थलों का निरीक्षण किया. इसे लेकर उन्हें विस्तृत प्रेजेंटेशन भी दिया गया.

प्रकृति को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना गलत

हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने की घटना पर दुख जताते हुए मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि "सृष्टि बदल रही है जो अपना रौद्र रूप दिखा रही है. इसलिए इंसान को उसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. जब बारिश होना चाहिए तब नहीं हो रही है, जहां गर्मी पड़ना चाहिए वहां गर्मी नहीं पड़ रही है. यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है जो घटना हुई है वह अंतर्मुख कर देने वाली घटना है."