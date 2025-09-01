ETV Bharat / state

इंदौर में त्रि-शताब्दी वर्ष पर माता अहिल्या को अनूठे तरीके से याद किया गया. प्रदर्शनी में मन को मोहन ने वाली 60 पेंटिग्स.

इंदौर : छत्तीसगढ़ के चित्रकारों ने माता अहिल्या के जीवन चरित्र से संबंधित मन को मोहने वाली पेंटिंग्स बनाकार एग्जीबिशन लगाई. इसमें माता अहिल्या के जीवन चरित्र को दर्शाया गया है. प्रदर्शनी में महेश्वरी साड़ियां भी कैनवास पर उकेरी गई हैं. इस एग्जीबिशन को देखने के लिए शहरवासी आ रहे हैं. जो भी यहां आ रहा है , वह छत्तीसगढ़ के कलाकारों की कला की भरपूर प्रशंसा कर रहा है.

मां अहिल्या के जीवनकाल को विस्तार से बताया

गौरतलब है कि अहिल्या देवी के त्रिशताब्दी महोत्सव के तहत छत्तीसगढ़ के चित्रकारों ने कई पेटिंग्स बनाई हैं. इनमें कुछ खास को प्रदर्शित किया जा रहा है. गौरतलब है कि मां अहिल्या का नाता इंदौर से बहुत अहम है. अहिल्या माता की नगरी के नाम से इंदौर को जाना जाता है. इसीलिए यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है. साथ ही उज्जैन सिंहस्थ के नजारों को भी कैनवास पर उकेरा गया है. कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ में आयोजित सेमिनार में स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ने भाग लिया था. उन्हीं के द्वारा ये पेंटिग्स बनाई गई हैं.

एग्जीबिशन में मां अहिल्या के जीवनकाल को विस्तार से बताया (ETV BHARAT)

एग्जीबिशन में कुल 60 प्रदर्शनी लगाईं

एग्जीबिशन में कुल 60 प्रदर्शनी लगाई गई हैं, जिनमें माता अहिल्या और उज्जैन सिंहस्थ को मुख्य रूप से लिया गया है. इन चित्रों में मुख्य रूप से माता अहिल्या की जब होलकर घराने में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से सुशासन किया, उसका वर्णन किया गया है. मां अहिल्या ने किस तरह से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, इस बारे में पेटिंग्स में विस्तार से बताया गया है. मां अहिल्या द्वारा महेश्वरी साड़ी को बनाने में किस तरह से योगदान दिया, उसको भी चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है.

बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने की प्रशंसा

एग्जीबिशन का शुभारंभ करने पहुंचे बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने भी इन चित्रकारों जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा "इस तरह के एग्जीबिशन के माध्यम से जनता को माता अहिल्या के जीवन के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है. इस तरह के एग्जीबिशन को इंदौर की जनता खूब पसंद कर रही है." वहीं, भारत सरकार के दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की निर्देशक आस्था कालेकर ने कहा "इंदौर ही नहीं माता अहिल्या की ख्याति पूरे देश में है. ऐसे में ये एग्जीबिशन बहुत मायने रखती है."

