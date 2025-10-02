ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर 111 कैदी हुए रिहा, दशहरा पर शस्त्रों का विधि विधान से पूजा

इंदौर: गांधी जयंती के अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल से 11 और पूरे प्रदेश से 111 कैदियों को रिहा किया गया. इस दौरान जेल डिजी भी इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंचे और उन्होंने रिहा हुए कैदियों को शॉल और श्रीफल देकर आने वाले जीवन को अच्छे से जीने को लेकर शुभकामनाएं दी. इस दौरान जेल डीजी वरुण कपूर ने कहा कि "मध्य प्रदेश में गांधी जयंती के अवसर पर करीब 111 कैदियों को उनके आचरण को देखते हुए रिहा किया गया है. वहीं, दशहरे के अवसर पर जेल प्रबंधन के द्वारा शस्त्रों का पूजन भी किया.

इंदौर की सेंट्रल जेल से 15 अगस्त, 26 जनवरी, अंबेडकर जयंती के साथ ही गांधी जयंती पर भी जेल में बंद कैदियों को रिहा किया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों गांधी जयंती पर भी जेल में बंद कैदियों को रिहा करने को लेकर आदेश जारी किए थे. उसी के चलते इंदौर की सेंट्रल जेल से करीब 11 कैदियों को उनके अच्छे आचरण के चलते रिहा किया गया है. रिहा हुए कैदियों में एक महिला कैदी भी शामिल थी.

मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर 111 कैदी हुए रिहा (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर 111 कैदी रिहा

इस दौरान जेल डीजी वरुण कपूर भी इंदौर की सेंट्रल जेल पहुंचे और रिहा हुए कैदियों को शॉल श्रीफल देकर उन्हें रिहाई दी. वरुण कपूर ने रिहा हुए कैदियों को कहा कि "वे अब अपना आगे का जीवन अपराध से दूर रहकर बिताए." उन्होंने बताया कि "इंदौर की सेंट्रल जेल सहित प्रदेश भर की जेलों में बंद करीब 111 कैदियों को रिहा किया गया है. जिसमें सबसे अधिक 18 कैदी भोपाल की सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं. रिहा हुए सभी कैदी आजीवन कारावास की सजा से दंडित थे. लेकिन जेल में रहते हुए उनके आचरण और व्यवहार को देखते हुए उनकी सजा को शासन के द्वारा माफ किया गया है. उसी के चलते गांधी जयंती पर उन सभी को रिहा किया गया है."

जेल में दशहरा पर शस्त्रों का विधि विधान से पूजा (ETV Bharat)

जेल में हुई शस्त्र पूजा

देशभर में दशहरे के दिन शास्त्रों का भी पूजन किया जाता है. इसी कड़ी में इंदौर के सेंट्रल जेल में भी जेल प्रबंधन के द्वारा जेल में मौजूद शस्त्रों का पूजन विधि विधान से किया गया. वहीं, पूजन के बाद जेल डीजी ने हर्ष फायर किया. इस दौरान जेल प्रहरी की टीम भी हर्ष फायर कर रही थी, लेकिन कुछ बंदूकें नहीं चली. बताया गया कि वे जाम हो चुकी थी, जिस पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि डिजी के सामने प्रहरियों का बंदूक नहीं चलने के बाद उचित कार्रवाई हो सकती है.