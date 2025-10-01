ETV Bharat / state

इंदौर में इस बार अनूठे ग्रीन गिफ्ट के साथ मनाएं दीपावली, घर में आएगी पॉजीटिविटी

सुख समृद्धि और खुशियों का पर्व दीपावली पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल रहे, इसलिए इंदौर के बाजार में इको फ्रेंडली ग्रीन गिफ्ट की बहार.

eco friendly green gifts Diwali celebration 2025
इंदौर में इस बार अनूठे ग्रीन गिफ्ट के साथ दीपावली (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 6:29 PM IST

इंदौर : इस बार की दीपावली पर्यावरण संरक्षण के नाम. कुछ इसी तर्ज पर इंदौर में इको फ्रेंडली गिफ्ट देने की पहल की जा रही है. इंदौर में द स्पिरिचुअल ग्रीन नामक संस्था पर्यावरण और ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्षेत्र में सक्रिय है, जिसके द्वारा इनडोर प्लांटेशन और उपहार में भी पेड़ पौधों के उपयोग को लेकर इनोवेशन किए गए हैं. इतना ही नहीं, पेड़ पौधों के जरिए घर के वास्तु सुधार से लेकर पॉजिटिविटी के लिए ग्रीन गिफ्ट के ट्रेंड पर फोकस किया जा रहा है.

दीपावली की थीम बेस्ड गमले और गिफ्ट का हैंपर भी

इस बार दीपावली के अवसर पर संस्था की प्रमुख तपोषी सुतारिया ने दीपावली पर सभी को पर्यावरण का संदेश देने के लिए इको फ्रेंडली गिफ्ट भी पौधों से ही तैयार किए हैं. इन गिफ्ट की खासियत यह है कि यह हर उम्र और हर सेक्टर के लोगों के लिए अलग-अलग सकारात्मक प्रभाव दर्शाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं. इसके अलावा दीपावली की थीम बेस्ड गमले और गिफ्ट का हैंपर भी तैयार किए गए हैं, जिसमें दीपक से लेकर गणेश जी लक्ष्मी जी की छोटी-छोटी प्रतिमाओं के अलावा शुभ-लाभ और दिवाली कार्ड के साथ चॉकलेट और मिठाई शामिल की गई है.

दीपावली पर इको फ्रेंडली ग्रीन गिफ्ट की बहार (ETV BHARAT)

इको फ्रेंडली पौधे वाले गिफ्ट की लाइफ ज्यादा

द स्पिरिचुअल ग्रीन संस्था के तपोषी बताते हैं "यह इको फ्रेंडली गिफ्ट उन बूके और आर्टिफिशियल गिफ्ट से बहुत बेहतर हैं, जिन्हें दीपावली पर एक-दो दिन के बाद फेंकना पड़ता है. क्योंकि उनकी कोई लाइफ नहीं होती. जबकि इको फ्रेंडली पौधे वाले गिफ्ट काफी लंबे चलते हैं. इसके अलावा घर में, ऑफिस में या अन्य स्थान पर इन गिफ्ट को डेकोरेट किया जा सकता है."

इको फ्रेंडली गिफ्ट में भी 3 से 4 तरह के ऑप्शन मौजूद हैं, जिनकी अभी से अलग-अलग स्थान से ऑनलाइन डिमांड आ रही है. फिलहाल ऐसे इको फ्रेंडली गिफ्ट ₹300 से लेकर ₹3000 तक मौजूद हैं, जो दीपावली के इको फ्रेंडली उपहार के साथ घर-घर के लिए ग्रीन टी के हिसाब से भी उपयोगी साबित होंगे.

eco friendly green gifts Diwali celebration 2025
इको फ्रेंडली ग्रीन गिफ्ट में गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी (ETV BHARAT)

दीपावली पर 500 तक पहुंचता है एयर क्वालिटी इंडेक्स

दीपावली के अवसर पर हर साल शहर के प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच जाता है, जो मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक रहता है. इसके अलावा मिठाई और अन्य स्वरूप में जो गिफ्ट दिए जाते हैं, उनका भी अवशिष्ट भारी मात्रा में निकलता है. वहीं दीपावली पर दिए जाने वाले बुके और अन्य सामग्री को भी दीपावली के बाद अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता है. यही वजह है कि अब इस तरह के ग्रीन गिफ्ट भी बाजार में अपनी जगह बना रहे हैं.

eco friendly green gifts Diwali celebration 2025
ग्रीन गिफ्ट में वास्तु का भी ध्यान रखा गया (ETV BHARAT)

ग्रीन गिफ्ट में वास्तु का भी ध्यान रखा गया

अपनी तरह के इन ग्रीन गिफ्ट में पौधों का चयन भी वास्तु के हिसाब से किया गया है. इसके अलावा लक्ष्मी, गणेश की प्रतिमा और शुभ-लाभ के अलावा बुद्धा और स्माइलिंग बुद्धा की प्रतिमा एडजेस्ट की गई है. वहीं घर में पॉजिटिविटी के लिए पौधों के गमले में पंचधातु को भी शामिल किया गया है. वहीं ओरिजिनल पौधों के अलावा आर्टिफिशियल प्लांट को भी गमले में इस तरह लगाया गया है कि वह न केवल उपयोग के लिहाज से सुविधाजनक है बल्कि घर की सुंदरता और सकारात्मक भी बढ़ाने के काम आ सके.

DIWALI WITH UNIQUE GIFT ECO FRIENDLY GREEN GIFTS ENVIRONMENTAL PROTECTION GREEN GIFTS BRING POSITIVITY DIWALI CELEBRATION 2025

