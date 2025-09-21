ETV Bharat / state

इंदौर में असली पुलिस के हाथ आया नकली कांस्टेबल 480, फर्जी ID और बैग में लेकर घूम रहा था वर्दी

मामला संयोगितागंज पुलिस थाने का है. ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी. इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक बीआरटीएस की लाइन से जा रहा था. ट्रैफिक पुलिस ने जब उसको रोका तो युवक ने अपने आप को पुलिस कांस्टेबल बताया और इसकी पुष्टि कराने के इरादे से एक फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया. पुलिस को युवक संदिग्ध लगा तो उसकी तलाशी लेने के साथ पूछताछ की तो उसकी सच्चाई सामने आ गई. आरोपी युवक का आईडी कार्ड फर्जी था और उसके बैग से पुलिस की वर्दी भी मिली.

इंदौर: लूट और ठगी की वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी अब पुलिस की वर्दी का सहारा लेने से भी नहीं चूक रहे हैं. इंदौर पुलिस ने शनिवार को एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है. उसके पास से फर्जी आई कार्ड और पुलिस की खाकी वर्दी भी मिली है. आरोपी असली पुलिस के सामने भी रौब जमाते हुए अपने आप को सिपाही बता रहा था. इंदौर में एक महीने के अंदर ऐसे 2 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें असली पुलिस ने एक नकली थाना प्रभारी और नकली आरक्षक को बाकायदा पुलिस की वर्दी के साथ गिरफ्तार किया है.

आरोपी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी में मामला दर्ज

आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना नाम विवेक चौहान निवासी मेघदूत नगर बताया. आरोपी ने बताया कि उसने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा जारी पुलिस भर्ती में फॉर्म भरा है. इसके बाद ही उसने ये फर्जी आईडी कार्ड और वर्दी सिलवाई है. ट्रैफिक पुलिस आरक्षक सुल्तान रावत की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस कर रही है पूछताछ

इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "आरोपी से पूछताछ की जा रही है. यह जानने की कोशिश की जा रही है कि उसने अब तक कितनों को अपना शिकार बनाया है. क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह भी शामिल है." पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुट गई है. शक है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह हो सकता है.

इससे पहले भी गिरफ्तार हुआ था एक फर्जी पुलिसकर्मी

बीते दिनों राजा रघुवंशी हत्याकांड में पूछताछ के नाम पर राजस्थान का एक व्यक्ति खुद को थाना प्रभारी बताते हुए पुलिस की वर्दी में मृतक के घर पहुंच गया था. राजा के परिजन को वह व्यक्ति संदिग्ध लगा तो उन्होंने उसकी शिकायत राजेंद्र नगर पुलिस से की. पुलिस ने संबंधित व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पता चला आरोपी का नाम बजरंग लाल जाट है और वह राजस्थान के रतनगढ़ का निवासी है. वो ठगी करने के इरादे से इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पहुंचा था. आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था.