5 सेकंड में बम से उड़ा दी 4 मंजिला बिल्डिंग, रिश्वत नहीं देने पर नगर निगम का गजब कांड - INDORE BUILDING BLAST CASE

इंदौर में ब्लास्ट कर ढहाया घर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 5, 2025 at 9:31 AM IST | Updated : June 5, 2025 at 9:38 AM IST 2 Min Read

इंदौर: इंदौर में चार मंजिला भवन को ब्लास्ट कर गिराने का मामला सामने आया था. आरोप है कि, नगर निगम ने C21 मॉल के पीछे एक चार मंजिला भवन में अवैध अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर धराशाई कर दिया था. लेकिन अब इस पूरी ही कार्रवाई पर इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूरे ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है. नगर निगम पर 15 लाख रिश्वत मांगने के आरोप

बता दें कि, इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के C21 मॉल के पीछे डॉक्टर इजहार मुंशी का एक चार मंजिला मकान इंदौर नगर निगम ने अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया गया था. मामले में कांग्रेस के मीडिया प्रवक्ता डॉक्टर अनुमील खान सूरी सहित अन्य लोगों ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि, ''नगर निगम के अधिकारियों ने नक्शा पास करने के एवज में 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी. इसी बीच 5 लाख रुपए दे दिए गए थे. लेकिन नगर निगम के कर्मचारी 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे और जब नहीं दिए तो उन्होंने मकान को अवैध घोषित कर उसमें विस्फोट लगाकर उड़ा दिया.''

