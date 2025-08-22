इंदौर: शहर में सड़कों पर उजागर हो रहे प्रेमी-प्रेमिकाओं के विवादों के बीच सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने अपने प्रेमी के तीन मंजिला मकान से छलांग लगा दी. युवती गिरते समय बिजली के तारों में उलझ गई. जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. बताया जाता है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. युवती का आरोप है कि उसके प्रेमी ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है.

प्रेम-प्रसंग से जुड़ा है मामला

खरगोन की रहने वाली एक युवती का सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले आवेश नामक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बीच युवती को खबर लगी कि उसके प्रेमी का किसी और से भी अफेयर चल रहा है और वह उससे शादी करने जा रहा है. इसी को लेकर युवती बीती रात अपने प्रेमी आवेश के घर पहुंची और जमकर हंगामा किया. उसने अपने प्रेमी पर आरोप लगाया कि उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली. इस बीच आवेश ने युवती का मुंह दबाकर उसके साथ मारपीट की.

युवती ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग

युवती की शंका दूर करने के लिए उसके प्रेमी ने उसे अपने घर का हर कमरा चेक करवाया और इसके बाद उसे खोजने युवती छत पर जा पहुंची. यहां पहुंचते ही युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. उसने बाउंड्रीवॉल से उलटे बैठकर छलांग लगाई. इस दौरान प्रेमी आगे-आगे चल रहा था. युवती के छत से कूदने पर प्रेमी चीखता हुआ नीचे की ओर भागा.

तारों में झूलने से बच गई जान

छत से छलांग लगाते समय युवती बिजली के तारों से झूल गई, जिसके कारण उसकी जान बच गई लेकिन नीचे गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर हंगामा मच गया. इसके बाद प्रेमी घायल युवती को लेकर अस्पताल पहुंचे.

कोतवाली पुलिस पहुंची अस्पताल

मामले की जानकारी लगते ही सेंट्रल कोतवाली पुलिस भी अस्पताल पहुंची और घायल युवती के पुलिस ने बयान लिए. फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है. एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया कि "मामले की काफी बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है. युवती के बयानों के आधार पर आवेश नामक युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा."

इंस्टाग्राम से हुई थी युवक से दोस्ती

पुलिस ने युवती के प्रारंभिक बयान लिए हैं जिसमें सामने आया है कि आवेश नामक युवक से इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती की दोस्ती हुई थी. नजदीकियां बढ़ने के बाद युवक ने युवती को आश्वासन दिया था कि जल्द ही शादी कर लेगा और शादी का आश्वासन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे. जब काफी दिनों तक आवेश ने उससे शादी नहीं की तो उसने उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज करवाया था जिसके कारण आवेश जेल चला गया था.

जेल में रहते हुए उसने युवती को यह आश्वासन दिया था कि यदि वह जेल से छूटकर बाहर आ जाएगा तो वह उससे शादी कर लेगा. इसके चलते युवती के द्वारा उसकी जमानत करवा दी गई और मामले को भी वापस ले लिया गया था लेकिन जब युवक जेल से बाहर आया तो उसने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली. ऐसी जानकारी युवती को लगी थी और उसने ये आत्मघाती कदम उठाया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है."