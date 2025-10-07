ETV Bharat / state

इंदौर का अनूठा गरबा डांडिया, आंखें नहीं पर छूकर याद करती हैं गरबा का कदमताल

इंदौर में आंखों से नहीं दिल से बच्चियां याद करती है गरबा का हरेक स्टेप. चेहरे पर उत्साह और मन की आंखों झूमकर खेलती हैं डांडिया रास.

Indore blind girls Garba
दृष्टिहीन बच्चियों के लिए गरबा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 4:16 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 4:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: जिन बच्चों की आंखें नहीं होती वह बच्चे भी हर चीज इमेजिन करके उसकी ख्वाहिश करते हैं. फिर चाहे वह नवरात्रि की पूजा हो या फिर गरबा डांस. इंदौर में ऐसी तमाम बच्चियों के लिए बीते डेढ़ दशक से गरबा डांस का आयोजन किया जा रहा है. जहां बच्चियां एक दूसरे को छूकर और महसूस करके कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद गरबा की धुन पर थिरकते हुए मां की आराधना करती हैं.

दृष्टिहीन बच्चियां ने गरबा कर इसकी अनुभूति की

कल्पना कीजिए आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा हो फिर भी आपको गरबा की धुन पर एक लाइन और लय में आगे बढ़ते हुए डांडिया के साथ एक जैसा डांस करना है. ऐसा सामान्य लोगों के लिए भले असंभव हो लेकिन जिन दृष्टिहीन बेटियों ने कभी गरबा देखा ही नहीं वे गरबा डांस कर इसकी अनुभूति कर सकती हैं. बस इसके लिए जरूरत होती है माता के प्रति सच्ची भक्ति और दृष्टिहीन बच्चियों को दिए जाने वाले हौसले की. जिसकी बदौलत सब संभव हो जाता है.

दृष्टिहीन आंखों में गरबा की चमक (ETV Bharat)

16 साल से दृष्टिहीन बच्चियां के लिए गरबा

ऐसा ही गरबा पिछले 16 सालों से इंदौर की सामाजिक संस्था महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ में पढ़ने वाली दृष्टिहीन बेटियां हर नवरात्रि के बाद करती हैं. नवरात्रि के दौरान इन बच्चियों की भी ख्वाहिश रहती है कि जो गरबा उन्होंने कभी नहीं देखी, उसे अपनी अनुभूति के जरिए डांस कर महसूस कर सके और सपने साकार कर सकें.

इसके लिए संस्था की विकास अधिकारी डॉ. डोली जोशी अपनी टीचर की टीम के साथ सामान्य दिनचर्या और पढ़ाई-लिखाई के बाद एक्टिविटी की क्लास में गरबा सीखाने जुट जाती हैं. वहीं, जो बच्चियां इस संस्था में पहले से पढ़ रही हैं, उन्हें जितना गरबा आता है वे अपनी दृष्टिहीन जूनियर सहयोगियों को सिखाती हैं. जिन बच्चियों को बिल्कुल गरबा नहीं आता उनके लिए विशेष क्लास अरेंज की जाती है.

एक दूसरे को छूकर याद करते हैं कदमताल

बच्चियां एक दूसरे को छूकर गरबा की स्टेप और कदमताल को याद रखती हैं. इतना ही नहीं कितनी देर में पैर कितना उठाकर कहां रखना है, यह सब ट्रेनिंग का हिस्सा होता है. हाथों और पैरों को गरबा की धुन पर कैसे एडजस्ट करना है, यह सब बच्चियों को बताते हुए याद कराया जाता है. सभी बच्चियों के लिए गरबा का डांडिया और ड्रेस तैयार कराया जाता है. फिर एक दिन फाइनल रिहर्सल के बाद गरबा का आयोजन होता है. इस साल भी नेत्रहीन बच्चियों के लिए सोमवार को गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

2 से 3 घंटे तक चला गरबा आयोजन

इसके लिए संस्था परिसर में पंडाल तैयार कर माता की फोटो की स्थापना की गई. इसके बाद ढोल और ताशे की धुन पर माता की आरती के बाद बच्चियों का अनूठा गरबा नृत्य शुरू हुआ. 2 से 3 घंटे चलने वाले इस आयोजन में हर गाने और डांस पर सभी बच्चियों ने बखूबी गरबा किया. इस दौरान जो बच्चियां गोल घेरे से बाहर होने लगती थीं, उन्हें हाथ पकड़ कर वापस लाइनअप किया जाता था. लेकिन इस दौरान कोई भी बच्ची अपनी अन्य सहयोगी के विपरीत गरबा करते नजर नहीं आई.

बच्चियों की चेहरे पर दिखा उत्साह

सामान्य तौर पर जो लोग इस गरबा आयोजन को देखने पहुंचे वे खुद भी कल्पना नहीं कर पाए कि जो छोटी-छोटी बच्चियां गरबा नृत्य कर रही हैं, वे दृष्टिहीन हैं. इस दौरान बच्चियों के चेहरे पर खुशी और उत्साह देखने लायक था, जो माता की आराधना और बच्चियों की गरबा के प्रति दीवानगी दर्शाता है.

यही वजह है कि संस्था हर साल इन बच्चियों के लिए यह प्रयास करती है. इतना ही नहीं इस आयोजन के बाद इनका अलग-अलग गायन नृत्य और नाटक आदि की प्रस्तुति भी की गई, जो दर्शाती है कि अपने हौसले और कोशिश की बदौलत किसी भी ख्वाहिश को साकार किया जा सकता है.

Last Updated : October 7, 2025 at 4:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE BLIND GIRLS DANCE PERFORMEDINDORE BLIND GIRLS STUDENTINDORE NEWSINDORE BLIND GIRLS GARBA ORGANIZEDINDORE BLIND GIRLS GARBA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दुनिया का सबसे बड़ा रामनामी धनुष इंदौर में तैयार, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी जबलपुर वाटर पाइपलाइन!, पानी की टंकियां सूखी, बूंद-बूंद को तरह रहे शहरवासी

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी मैथिली ठाकुर, बोलीं- 'इन दो सीटों में से कोई एक मेरी चाहत'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.