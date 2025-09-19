ETV Bharat / state

गरबा पंडाल में आना चाहते हैं तो जनेऊ धारण कर सनातन धर्म में लौट आएं:उषा ठाकुर

भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा आयोजन को लेकर दिया बड़ा बयान. बोलीं गैर हिंदू बुत परस्ती के लिए अपने धर्म गुरुओं से लें इजाजत.

USHA THAKUR ON GARBA PANDAL
भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा आयोजन को लेकर दिया बड़ा बयान (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 8:01 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 9:04 PM IST

इंदौर: नवरात्र की तैयारियों के बीच गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसने वाले युवाओं से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने फिर से सनातन धर्म में लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जो लोग बुत परस्त नहीं हैं और गरबा पंडाल में आना चाहते हों तो फिर से जनेऊ धारण करके सनातन धर्म में लौट आएं.

'गरबा पंडाल में आना है तो करें जनेऊ धारण'

देश भर में नवरात्र की तैयारियां जोरों से चल रहीं हैं. इस बीच भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल में पहुंचने वाले गैर हिंदुओं को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. उषा ठाकुर का कहना है कि "अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग यदि अपने परिवार की चार-पांच पीढ़ी देखें तो वे जानेंगे कि सभी पहले सनातनी रहे हैं. यदि उन्हें फिर भी गरबा पंडाल में प्रवेश करना है तो वह फिर से सनातन धर्म में लौट कर जनेऊ धारण कर सकते हैं."

गरबा पंडाल में आना है तो करें जनेऊ धारण (ETV Bharat)

'अपने धर्म गुरुओं से पूछे बुत परस्ती जायज है क्या'?

हर साल गरबा पंडालों में गैर हिंदू धर्म के युवाओं के नाम बदलकर घुसने और चोरी छुपे एंट्री के सवाल पर उषा ठाकुर ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि "ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने धर्म गुरुओं से पूछ लेना चाहिए कि क्या उनके धर्म में बुत परस्ती जायज है क्या और यदि वे अनुमति देते हैं तो फिर ऐसे लोगों को जनेऊ धारण करके सनातन धर्म में वापस लौट आना चाहिए."

अभिभावकों को सतर्क रहने की जरुरत

भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल में युवतियों के पहनावे पर भी खास ध्यान रखने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि "जो लड़कियां गरबा करने जाती हैं, वह अकेली नहीं जाएं बल्कि अपनी मां, बहन या पिता के साथ ही गरबा पंडाल में गरबा करने जाएं. इसके लिए अभिभावकों को भी सतर्क रहने की जरूरत है."

उषा ठाकुर ने इस मामले में गरबा आयोजकों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी है. अब जबकि फिर से नवरात्र की तैयारियां जोरों पर हैं तो देखना होगा कि क्या इस बार गरबा पंडाल में आधार कार्ड के बिना एंट्री मिल पाती है या नहीं.

