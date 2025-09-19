ETV Bharat / state

गरबा पंडाल में आना चाहते हैं तो जनेऊ धारण कर सनातन धर्म में लौट आएं:उषा ठाकुर

भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा आयोजन को लेकर दिया बड़ा बयान ( Getty Image )

September 19, 2025

इंदौर: नवरात्र की तैयारियों के बीच गरबा पंडाल में नाम बदलकर घुसने वाले युवाओं से भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने फिर से सनातन धर्म में लौटने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जो लोग बुत परस्त नहीं हैं और गरबा पंडाल में आना चाहते हों तो फिर से जनेऊ धारण करके सनातन धर्म में लौट आएं. 'गरबा पंडाल में आना है तो करें जनेऊ धारण' देश भर में नवरात्र की तैयारियां जोरों से चल रहीं हैं. इस बीच भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने गरबा पंडाल में पहुंचने वाले गैर हिंदुओं को लेकर एक बार फिर बयान दिया है. उषा ठाकुर का कहना है कि "अल्पसंख्यक समुदाय के सभी लोग यदि अपने परिवार की चार-पांच पीढ़ी देखें तो वे जानेंगे कि सभी पहले सनातनी रहे हैं. यदि उन्हें फिर भी गरबा पंडाल में प्रवेश करना है तो वह फिर से सनातन धर्म में लौट कर जनेऊ धारण कर सकते हैं."

