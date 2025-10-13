ETV Bharat / state

पक्षियों की चहचहाहट से गूंजेगा शहर, बन रहा ऐसा बर्ड पार्क जहां इंसानों की नहीं रहेगी एंट्री

इंदौर में पक्षियों के लिए नई पहल, 300 फलदार पौधों के साथ तैयार हो रहा बर्डपार्क. रहवासियों ने अपने दिवंगत की स्मृति में लगाए पौधे.

INDORE RESIDENTS BIRD PARK
पक्षियों के लिए लगाए गए 300 फलदार पौधे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 8:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: देशभर में सिमटती हरियाली और विलुप्त होते पक्षियों को बचाए रखने की चुनौतियों के बीच स्वच्छ शहर इंदौर में अब पक्षियों के लिए बर्ड पार्क तैयार हो रहा है. शहर के सत्यदेव नगर में एक ऐसा पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां इंसान नहीं सिर्फ पक्षियों की एंट्री रहेगी. तरह-तरह के फलदार पौधों से विकसित हो रहा यह पार्क कुछ सालों में हर-भरा हो जायेगा. ऐसे में दाना-पानी को तरसने वाले पक्षियों के लिए ये अनूठी सौगात रहेगा.

पक्षियों के लिए लगाए गए 300 फलदार पौधे

शहरी बसाहट के कारण उजड़ते घरौंदों के फल स्वरुप अब कई तरह के पक्षी अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं. शहर में इस तरह के पक्षी बचे रह सकें, इसके लिए एक पहल की गई है. वार्ड नंबर 81 में मौजूद करीब 1 बीघा खाली जमीन पर पक्षियों का पार्क तैयार किया जा रहा है. सत्यदेव नगर के रहवासियों और स्थानीय पार्षद अभिषेक शर्मा बबलू ने जन सहयोग की राशि से पक्षियों के लिए 300 फलदार पौधे लगवा रहे हैं.

300 फलदार पौधों के साथ तैयार हो रहा बर्डपार्क (ETV Bharat)

पार्क में लोगों की एंट्री रहेगी बंद

इस पार्क को चारों ओर से घेरने के बाद इसमें मानवीय एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. सत्यदेव नगर रहवासी धर्मेश पंडित ने बताया कि "यहां आम, जामुन, अंजीर, काजू, बेर, शहतूत, क्रैब एप्पल और विलायती इमली के पौधे लगाए गए हैं. इसकी देखरेख के लिए दिन-रात वार्ड के रहवासी सक्रिय रहते हैं. अपने काम से समय निकाल लोग पौधों में पानी देने पहुंचते हैं."

Indore Bird Park
पक्षियों की चहचहाहट से गूंजेगा सत्यदेव नगर (ETV Bharat)

अपने दिवंगत की स्मृति में लोगों ने लगाए पौधे

पार्षद अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि "सभी पौधों से रहवासियों का मानवीय जुड़ाव रहे इसके लिए सभी ने अपने-अपने दिवंगत और परिजन की स्मृति में मनपसंद फलदार पौधे लगाए हैं. सभी पौधों में नाम पट्टिका भी मौजूद है, जिसके कारण रहवासियों का पौधे से लगाव है, जो अपने-अपने पौधों की वृद्धि और देखभाल को लेकर सक्रिय है. यही वजह है कि अब पौधे तेजी से विकसित हो रहे हैं."

Indore residents Bird Park
किंगफिशर और बगुलो के लिए वाटर बॉडी (ETV Bharat)

शहर के अनूठे पक्षियों के पार्क को लेकर नगर निगम उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ बताते हैं कि "एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विकसित किए जा रहे कुछ पार्कों को सिर्फ पक्षियों के लिए ही निर्धारित किया जा रहा है. फिलहाल इन पार्कों में फलदार पौधे लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि शहर में पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली विकसित हो सके."

किंगफिशर और बगुलों के लिए वाटर बॉडी

बर्ड पार्क में बगुले आ सकें इसके लिए एक छोटा सा कमल कुंड भी तैयार किया गया है. इस कुंड में छोटी-छोटी मछलियां डाली गई हैं ताकि किंगफिशर भी यहां भोजन के लालच में आ सके. इसके अलावा अलग-अलग पक्षियों को ध्यान में रखकर उनके पंसद अनुसार अलग-अलग पौधे लगाए गए हैं.

Indore residents planted trees
300 फलदार पौधों के साथ तैयार हो रहा बर्डपार्क (ETV Bharat)

'खरमोर, सोन चिरैया जैसे पक्षी क्षेत्र से हैं गायब'

पक्षी विशेषज्ञ अजय गडीकर बताते हैं कि "भारत में 186 संकटग्रस्त पक्षियों के प्रजातियां हैं. जिसमें मध्य प्रदेश के 47 पक्षी शामिल हैं. इसके अलावा 10 ऐसे पक्षी हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. खरमोर पक्षी लंबे समय से धार और रतलाम जिलों में नहीं देखे गए. इसके अलावा सोन चिरैया भी लगभग गायब है. पैसेंजर पिजन विलुप्त हो चुके हैं. उल्लू और गिद्ध की स्थिति भी यही है."

उन्होंने आगे कहा कि "गौरैया और बुलबुल जैसे पक्षी भी अपने आश्रय स्थलों को लेकर परेशान हैं. वहीं, तोतों की संख्या में भी कमी आई है, जिसे बचाने के लिए वेटलैंड प्रयासों के अलावा स्थानीय स्तर पर इसी तरह के प्रयास करने होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को देखने और उन्हें जानने के लिए पक्षी नसीब हो सके."

TAGGED:

INDORE RESIDENTS PLANTED TREES
INDORE RESIDENTS BIRD PARK
INDORE BIRD PARK HUMANS NOT ALLOWED
MADHYA PRADESH ENDANGERED BIRD
INDORE BIRD PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नो केमिलक हर्बल प्रोडक्ट बीमारियों से रखेगा दूर! उज्जैन की छात्राओं का गजब आविष्कार

रतलाम में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास बुलडोजर एक्शन, अवैध ढाबों को किया जमींदोज

पेंटिंग्स एग्जीबिशन में मध्य प्रदेश के वैभव की झलक, मालवा का मनमोहक ग्रामीण परिवेश भी

धान की फसल में नहीं लगेंगे रोग, इन दवाइयों का करें छिड़काव, किसानों को बंपर मुनाफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.