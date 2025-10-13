पक्षियों की चहचहाहट से गूंजेगा शहर, बन रहा ऐसा बर्ड पार्क जहां इंसानों की नहीं रहेगी एंट्री

ETV Bharat / state

शहरी बसाहट के कारण उजड़ते घरौंदों के फल स्वरुप अब कई तरह के पक्षी अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं. शहर में इस तरह के पक्षी बचे रह सकें, इसके लिए एक पहल की गई है. वार्ड नंबर 81 में मौजूद करीब 1 बीघा खाली जमीन पर पक्षियों का पार्क तैयार किया जा रहा है. सत्यदेव नगर के रहवासियों और स्थानीय पार्षद अभिषेक शर्मा बबलू ने जन सहयोग की राशि से पक्षियों के लिए 300 फलदार पौधे लगवा रहे हैं.

इंदौर: देशभर में सिमटती हरियाली और विलुप्त होते पक्षियों को बचाए रखने की चुनौतियों के बीच स्वच्छ शहर इंदौर में अब पक्षियों के लिए बर्ड पार्क तैयार हो रहा है. शहर के सत्यदेव नगर में एक ऐसा पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां इंसान नहीं सिर्फ पक्षियों की एंट्री रहेगी. तरह-तरह के फलदार पौधों से विकसित हो रहा यह पार्क कुछ सालों में हर-भरा हो जायेगा. ऐसे में दाना-पानी को तरसने वाले पक्षियों के लिए ये अनूठी सौगात रहेगा.

पार्क में लोगों की एंट्री रहेगी बंद

इस पार्क को चारों ओर से घेरने के बाद इसमें मानवीय एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. सत्यदेव नगर रहवासी धर्मेश पंडित ने बताया कि "यहां आम, जामुन, अंजीर, काजू, बेर, शहतूत, क्रैब एप्पल और विलायती इमली के पौधे लगाए गए हैं. इसकी देखरेख के लिए दिन-रात वार्ड के रहवासी सक्रिय रहते हैं. अपने काम से समय निकाल लोग पौधों में पानी देने पहुंचते हैं."

अपने दिवंगत की स्मृति में लोगों ने लगाए पौधे

पार्षद अभिषेक शर्मा बबलू ने बताया कि "सभी पौधों से रहवासियों का मानवीय जुड़ाव रहे इसके लिए सभी ने अपने-अपने दिवंगत और परिजन की स्मृति में मनपसंद फलदार पौधे लगाए हैं. सभी पौधों में नाम पट्टिका भी मौजूद है, जिसके कारण रहवासियों का पौधे से लगाव है, जो अपने-अपने पौधों की वृद्धि और देखभाल को लेकर सक्रिय है. यही वजह है कि अब पौधे तेजी से विकसित हो रहे हैं."

शहर के अनूठे पक्षियों के पार्क को लेकर नगर निगम उद्यान विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौड़ बताते हैं कि "एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विकसित किए जा रहे कुछ पार्कों को सिर्फ पक्षियों के लिए ही निर्धारित किया जा रहा है. फिलहाल इन पार्कों में फलदार पौधे लगवाए जा रहे हैं, जिससे कि शहर में पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली विकसित हो सके."

किंगफिशर और बगुलों के लिए वाटर बॉडी

बर्ड पार्क में बगुले आ सकें इसके लिए एक छोटा सा कमल कुंड भी तैयार किया गया है. इस कुंड में छोटी-छोटी मछलियां डाली गई हैं ताकि किंगफिशर भी यहां भोजन के लालच में आ सके. इसके अलावा अलग-अलग पक्षियों को ध्यान में रखकर उनके पंसद अनुसार अलग-अलग पौधे लगाए गए हैं.

'खरमोर, सोन चिरैया जैसे पक्षी क्षेत्र से हैं गायब'

पक्षी विशेषज्ञ अजय गडीकर बताते हैं कि "भारत में 186 संकटग्रस्त पक्षियों के प्रजातियां हैं. जिसमें मध्य प्रदेश के 47 पक्षी शामिल हैं. इसके अलावा 10 ऐसे पक्षी हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. खरमोर पक्षी लंबे समय से धार और रतलाम जिलों में नहीं देखे गए. इसके अलावा सोन चिरैया भी लगभग गायब है. पैसेंजर पिजन विलुप्त हो चुके हैं. उल्लू और गिद्ध की स्थिति भी यही है."

उन्होंने आगे कहा कि "गौरैया और बुलबुल जैसे पक्षी भी अपने आश्रय स्थलों को लेकर परेशान हैं. वहीं, तोतों की संख्या में भी कमी आई है, जिसे बचाने के लिए वेटलैंड प्रयासों के अलावा स्थानीय स्तर पर इसी तरह के प्रयास करने होंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को देखने और उन्हें जानने के लिए पक्षी नसीब हो सके."