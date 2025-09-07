ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नवरात्रि महाकुंभ, 10 लाख हवन आहुतियां, 1 करोड़ मंत्रों का जाप

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : September 7, 2025 at 7:40 AM IST 3 Min Read

इंदौर: इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर इंदौर एक भव्य और अद्वितीय धार्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है. 22 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक वीआईपी परस्पर नगर में विशाल नवरात्रि महामहोत्सव का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में कृष्णगिरी पीठाधीश्वर, वसंत विजयानंद गिरिजी महाराज पूजा करेंगे. हजारों भक्त 10 लाख हवन आहुतियां के दौरान एक करोड़ मंत्रों का जाप करेंगे. इस आयोजन के लिए शहर के परस्पर नगर में विशाल नवरात्रि महामहोत्सव के लिए पहली बार भारी भरकम तैयारी की जा रही है. अध्यात्म और भव्यता का अनुपम संगम

22 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2025 तक होने वाले आयोजन को लेकर कृष्णगिरी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगतगुरु आचार्य वसंत विजयानंद गिरिजी महाराज ने बताया, ''मध्य प्रदेश में अपनी तरह के पहले इस आयोजन में 30000 किलो शुद्ध मेवे एवं औषधियां, 20000 किलो पीले, सफेद लाल चंदनादि पवित्र वृक्षों की समिधाएं, 7000 किलो देसी गाय का घी, खजूर, किशमिश, आंवला जैसे दिव्य फल और दुर्लभ जड़ी-बूटियां और अन्य दिव्य सामग्री उपयोग में लाई जाएगी. जो इसे अध्यात्म और भव्यता का अनुपम संगम बनाएंगे.'' 10 लाख हवन आहुतियां, 1 करोड़ मंत्र का होगा जाप (ETV Bharat)

