अमिताभ के जबरा फैन हैं मुन्नालाल, पत्नी का नाम रखा जया और घर का जलसा

अमिताभ बच्चन की फिल्मों से लेकर उनकी शख्सियत कुछ ऐसी है कि कई लोगों ने उन्हें अपना सब कुछ मान लिया है. इंदौर में मुन्नालाल पाल अमिताभ बच्चन को अपना बड़ा भाई मानते हैं. 70 के दशक में आई उनकी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान देखकर मुन्नालाल पाल की दीवानगी अमिताभ बच्चन को लेकर इस कदर चढ़ी कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपने जीवन में उतार लिया. फिल्म की तरह ही उन्होंने बीएसएफ ज्वाइन करने का फैसला किया लेकिन फिजिकल रूप से उनका चयन नहीं हो सका. इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन की कोई भी फिल्म देखना नहीं छोड़ा.

इंदौर : देशभर में सदी के महानायक बिग बी अमिताभ बच्चन के लाखों दीवाने देखे होंगे लेकिन इंदौर के एक शख्स की जैसी दीवानगी शायद ही कहीं देखने को मिले. ये शख्स अमिताभ का इस कदर फैन है कि उसने अपने घर परिवार से लेकर अपनी शख्सियत को भी अमिताभ के मुताबिक ढाल लिया है. घर में मंदिर और अमिताभ की दोनों समय आरती के बाद इंदौर के ऑटोचालक मुन्नालाल पाल की ख्वाहिश इतनी सी है कि अपने जीते जी वह एक बार अमिताभ बच्चन से मिल लें.

मुन्नालाल पाल की शादी हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम जया रखा. घर बनाने का मौका मिला तो इसका नाम रखा प्रतीक्षा. अब दूसरा घर बना तो उसका नाम जलसा रख लिया. इसके बाद उन्होंने अपने बेटे का नाम भी अभिषेक ही रखा. इंदौर के अभिषेक नगर में अब इस परिवार को अमिताभ बच्चन के परिवार के नाम से ही जाना जाता है. इतना ही नहीं मुन्नालाल पाल का पूरा घर अमिताभ बच्चन के फोटो और पोस्टर से भरा है. घर में मंदिर में जहां देवी देवताओं की मूर्ति और तस्वीरें होना चाहिए, वहां अमिताभ बच्चन की तरह-तरह की तस्वीरों के सामने रोज सुबह शाम दीपक जलाने के बाद आरती होती है.

अमिताभ के जबरा फैन मुन्नालाल पाल (ETV BHARAT)

दोनों टाइम अमिताभ बच्चन की आरती करते हैं

अमिताभ बच्चन की आरती भी खुद मुन्नालाल ने तैयार की है, जो उन्हें अब कंठस्थ है. मुन्नालाल पाल के पास अमिताभ बच्चन के नाम की कोई धरोहर है तो उनका एक फोटो और तीन-चार पत्र जो अमिताभ बच्चन के कार्यालय से उन्हें भेजे गए थे. फिलहाल वह अपनी हाइट के साथ हेयर स्टाइल और ड्रेस सेंस में कोशिश यही करते हैं कि वह अमिताभ बच्चन दिखें. इतना ही नहीं हर साल जब भी 11 अक्टूबर का दिन आता है तो वह अमिताभ बच्चन के जन्मदिन की तैयारी में जुट जाते हैं. इसके लिए न केवल घर में सजावट होती है बल्कि पूजा-पाठ और अमिताभ बच्चन की आरती के साथ मोहल्ले वालों को चाय नाश्ते और खाने की व्यवस्था कराई जाती है.

मुन्नालाल ने घर का नाम रखा जलसा (ETV BHARAT)

अलग अंदाज में मनाते हैं अमिताभ का बर्थ डे

अमिताभ के जन्मदिन कार्यक्रम में छोटे बच्चों को टॉफी, पेंसिल और पेन आदि का वितरण करते हैं. मुन्नालाल ने अमिताभ बच्चन की मर्द फिल्म में तीन पहिए की घोड़े गाड़ी की तर्ज पर अपने लिए ऑटो खरीद रखा है. इस ऑटो के जरिए भी वे अमिताभ बच्चन की तरह ही लोगों को समय-समय पर मदद करते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता उन्हें वह फ्री में अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं. मुन्नालाल बताते हैं कि अमिताभ बच्चन जब घायल हुए थे तब उन्होंने उनकी कुशलता की कामना के लिए 7 दिन का उपवास रखा था. अमिताभ को कोरोना होने के दौरान भी उन्होंने भगवान से पूजा प्रार्थना की थी.

11 अक्टूबर को अमिताभ का जन्मदिन (Credit : IANS)

अमिताभ से कम से कम एक बार मिलने की चाहत

अब जबकि अमिताभ की चाहत लिए उन्हें ढाई दशक से ज्यादा हो चुका है तो मुन्ना लाल की ख्वाहिश इतनी सी है कि वह कम से कम एक बार अमिताभ बच्चन से मिल सकें, जिससे कि अमिताभ बच्चन को चढ़ाए जाने वाला पूजा और गंगाजल उनके चरणों में रखकर उसे अपने सिर माथे पर लगा सकें. इसके लिए उन्होंने अब तक कोई गंभीर प्रयास नहीं किया लेकिन फिर भी अब उनके माता-पिता और पड़ोसियों का भी यही कहना है कि कैसे भी करके वह कम से कम एक बार अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिल जाए, जिससे कि उनकी दीवानगी को एक मुकाम मिल सके.