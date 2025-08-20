इंदौर: हर साल गणेश उत्सव के बाद गणपति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण से बचने के लिए इंदौर में पहले से तैयारियां चल रही है. इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने का ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट चल रहा है. इसके तहत शहर के अधिकांश शिक्षण संस्थानों में आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी संस्थाओं की मदद से इन दिनों हजारों बच्चे अपने घर में स्थापना के लिए खुद मिट्टी से इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा तैयार करने में जुटे हैं. हर साल गणपति विसर्जन के बाद मूर्तियों के अवशेष, प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल युक्त रंगों से प्रदूषण फैलता है.

इको फ्रेंडली मूर्तियों के लिए ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट

इंदौर शहर के जल स्रोतों को काफी हद तक प्रदूषण से बचाने के लिए मूर्तिकारों से लेकर स्कूल-कॉलेज के बच्चे इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति बनाने में जुटे हैं. 'ग्रीन गणेश कॉन्सेप्ट' के तहत सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं. देश के सबसे स्वच्छ शहर में यह अभियान प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन के कड़े रुख के बाद शुरू हुआ. जिला प्रशासन ने शहर के सभी मूर्तिकारों को स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि किसी भी सूरत में प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां नहीं बननी चाहिए.

इंदौर में जब्त की जा रही पीओपी की मूर्तियां

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एसडीएम और अन्य अधिकारियों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. जिसके बाद शहर के कई मूर्तिकारों के पास से करीब 5 हजार मूर्तियां जब्त की जा चुकी हैं. ये कार्रवाई लगातार जारी है. लोग सिर्फ मिट्टी की मूर्तियां अपने घरों में स्थापित करें, इसके लिए कलांजलि क्रिएशंस समेत कई आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े संगठनों ने शहर की तमाम शिक्षण संस्थानों में बच्चों को बहुत ही न्यूनतम सामग्री में अपने हाथ से बनी सुंदर प्रतिमा तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं.

छात्र-छात्राओं में दिख रहा खासा उत्साह

इको फ्रेंडली और हैंडमेड गणेश प्रतिमा तैयार करने के लिए स्कूल और कॉलेज के छात्र-छात्राएं भी खासा उत्साह दिखा रहे हैं. जिससे कि वह खुद की बनाई हुई प्रतिमा को गणेश उत्सव के दौरान अपने घर में विराजित कर सकें. इन मूर्तियों को तैयार करने के साथ उनमें तुलसी, चंदन और अन्य प्रकार के पौधों के बीज भी डाले जा रहे हैं, जिससे विसर्जन के बाद मिट्टी में दबे बीज से पौधा उग सके.

मिट्टी को 12 भागों में बांटकर आपस में जोड़ना होता है

शहर के क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में बच्चों को मूर्तियां बनाना सिखा रहीं अंग्रेजी की प्रोफेसर डॉ. रश्मि ठाकुर बताती हैं कि "मात्र 1 किलो मिट्टी, एक प्लाईवुड का टुकड़ा, एक ब्रश, आइसक्रीम स्टिक या टूथपिक से भी एक आकर्षक प्रतिमा बनाई जा सकती है." वह बताती हैं कि "मूर्ति के लिए मिट्टी तैयार करने के बाद उसे 12 भागों में बांटकर कर मूर्ति के हिसाब से गणेश जी के हाथ, पैर, सिर और सूंड तैयार किया जाता है.

इसके बाद सबको बारी-बारी से जोड़ दिया जाता है. कपड़े अथवा कागज के टुकड़ों से मूर्तियों को सुखाने में मदद मिलती है. सूख जाने पर इन मूर्तियों को आकर्षक प्राकृतिक रंगों से रंग दिया जाता है, जिससे यह बाजार की मूर्तियों की तरह ही सुंदर आकर्षक और सजी-धजी नजर आने लगती हैं."

1 घंटे में तैयार हो जाती है एक मूर्ति

कलांजलि क्रिएशन की प्रमुख आर्ट डिजाइनर हेमलता कुमार बताती हैं कि "यदि शहर में इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा तैयार करना है तो इसके लिए स्टेशनरी से तैयार की हुई मिट्टी मिल जाती है. इसके अलावा ऑनलाइन अथवा क्राफ्ट क्लास में सिखाई जाने वाली स्टेप और प्रशिक्षण की बदौलत सुंदर मूर्तियां तैयार हो जाती हैं." वह बताती हैं कि "घर में मूर्ति की स्थापना के लिए 40 से 50 रुपए के खर्चे में इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार हो जाती है, जिसे लोग बड़ी संख्या में घर में अब सजाने के लिए भी तैयार करने लगे हैं."

मिट्टी की मूर्तियां हो सकती हैं महंगी

इंदौर में गणेश उत्सव के अलावा अनंत चतुर्दशी भी भव्य तरीके से मनाई जाती है. घर-घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना के अलावा महाराष्ट्रीयन परिवारों में भी गणेश उत्सव जमकर मनाया जाता है. यही वजह है कि इस दौरान देशभर के मूर्तिकार मिट्टी की मूर्तियां बेचने के लिए इंदौर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार यहां पीओपी की मूर्तियां नहीं बिकने के कारण मूर्तिकार इस नुकसान की भरपाई मिट्टी की मूर्तियों के दाम बढ़ाकर कर सकते हैं. जाहिर है इसका खामियाजा मूर्ति खरीदने वाले ग्राहकों को भुगतना होगा. ऐसी स्थिति में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां महंगे दामों पर बिकेंगी. वहीं त्योहार पर डिमांड ज्यादा रहने के कारण मूर्तियों के भाव पर असर पड़ सकता है.