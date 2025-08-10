इंदौर: प्रेम-प्रसंग में पति की हत्या और पत्नी की प्रताड़ना से आत्महत्या कर रहे पुरूषों के मामलों से आहत ऑटो चालक ने अपने ऑटो में एक पोस्टर लगाया है. इस पोस्टर में कुछ ऐसे लोगों के फोटो हैं जो इस तरह के मामलों के शिकार हुए हैं. जिसमें उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी. इसके साथ ही ऑटो में लगे पोस्टर में लिखा है, "हे न्याय की देवी, स्त्री सम्मान के नाम पर आप और कितने बेटों की बलि लेंगी?"

कई ऑटो में लगे हैं पोस्टर

ऑटो चालक संतोष ने बताया कि उन्होंने अपने करीब 3 से 4 अन्य ऑटो पर भी इसी तरह का पोस्टर लगाया है. उन्होंने कहा, "महिलाएं देवी के समान होती हैं और देवी हमेशा प्यार और दुलार करती हैं. लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, उसके चलते महिलाओं को समझना होगा कि वे देवी हैं और उन्हें सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए.

जिस तरह से कुछ महिलाओं के कारण यह घटनाक्रम घटित हुए हैं, उन महिलाओं को भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों की उन्होंने हत्या की या उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश किया है, उनका भी घर परिवार है. वह भी किसी परिवार के बेटे हैं. इन घटनाओं से अन्य महिलाओं को भी सबक लेना चाहिए कि वह इस तरह का कदम न उठाएं"

ऑटो चालक ने लगाया अतुल, नितिन और राजा का पोस्टर (ETV Bharat)

पोस्टर में अतुल, नितिन और राजा की फोटो

ऑटो पर लगाए गए पोस्टर में अतुल सुभाष, नितिन पडियार और राजा रघुवंशी की फोटो लगाई गई है. बता दें कि अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करता था. उसने अपने सुसाइड नोट में पारिवारिक विवाद और पत्नी के द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाया था. इसके साथ ही अतुल सुभाष का एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें उसने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

वहीं, 28 साल का नितिन पडियार एक फोटोग्राफर था. उसने 20 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी. नितिन ने अपने सुसाइड नोट में दहेज कानून में बदलाव करने की गुहार सरकार से लगाई थी. ताकि महिलाओं को इसका दुरुपयोग करने से रोका जा सके. पुलिस ने इस मामले में नितिन की पत्नी और ससुराल पक्ष के 3 अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया था.

इसके साथ ही हाल में हनीमून मनाने शिलांग गए राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी. जिसका आरोप राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी सहित अन्य लोगों पर लगाया गया. इन्हीं मामलों के चलते ऑटो चालक अपनी गाड़ी में इस तरह का पोस्टर लगाकर महिलाओं से ऐसे कदम नहीं उठाने की अपील कर रहा है.