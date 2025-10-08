फंगस वाले पानी से तैयार हो रही थी सिरप, ड्रग कंट्रोलर टीम ने ARC फार्मा पर लगाया ताला
छिंदवाड़ा में 17 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश में दवाईयों की जांच तेजी से जारी, इंदौर में टीम ने कंपनी को किया सील.
इंदौर: छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप से लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. तीन मौतों से शुरू हुआ यह आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है. वहीं बच्चों की मौत के बाद यह मामला हाईप्रोफाइल हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश में शासन लगातार एक्शन मोड में है और 4 दवाओं को बैन कर दिया गया है. जिस जहरीले सिरप से बच्चों की मौत हुई और उसको बैन कर दिया गया है, वही सिरप इंदौर में डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर से बरामद हुआ है. वहीं बरादम हुए दूसरे अन्य सिरप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. टीम ने कंपनी को सील कर दिया है.
ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया टीम की इंदौर में कार्रवाई
ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की टीम को जांच के दौरान डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से बैन सिरप बरामद हुई है. तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के जहरीले सिरप कोल्डरिफ के साथ इंदौर की एआरसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो कफ सिरप बरामद किया गया. उस सिरप को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को शक हुआ था. जिसके बाद टीम ने इंदौर के सांवेर रोड स्थित एआरसी कंपनी के प्लांट की जांच की, जहां पता चला यहां भी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की तरह ही एआरसी कंपनी में भी फंगस वाले पानी से खांसी का सिरप तैयार किया गया है, जिसे प्लास्टिक के गंदे डिब्बे में रखा गया था.
फंगस वाले पानी से तैयार हो रहा था सिरप
इसी गंदे और बदबूदार सिरप को बोतलों में भरा जा रहा था. इस दौरान जांच टीम को इस फार्मा प्लांट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिसके जरिए कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल कितनी मात्रा में मिलने संबंधी जांच की जा सके. इसके अलावा इस कंपनी के पास भी सिरप के फॉर्मूलेशन के दौरान गंदगी की जांच का कोई इंतजाम नहीं था, ना तो दवाई को कोल्ड चैन में रखा जा रहा था और न ही अन्य कोई इंतजाम था.
ड्रग कंट्रोलर टीम ने कंपनी को किया सील
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कंपनी द्वारा बैच क्रमांक 11662 से प्राप्त (पेरासिटामोल फिनायला फरीन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन मलिएट सस्पेंशन) ग्रोवर सिरप नाम से सिरप तैयार किया जा रहा था. इसके अलावा डिफ्रोस्ट (Defrost) नाम से भी यह कंपनी कफ सिरप तैयार करके बाजार में बेचती है. लिहाजा जांच दल ने इस कंपनी को भी सील कर दिया है.
छिंदवाड़ा में 17 मौतों के बाद एक्शन में प्रशासन
छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद सिरप बनाने वाली कई फार्मा कंपनियां टारगेट पर हैं. इंदौर में भी डीसीजीआई के निर्देश पर सांवेर रोड पर स्थित एआरसी फार्मा इंस्पेक्शन के दौरान टारगेट पर आई थी. हालांकि केंद्रीय दल द्वारा की गई. जांच के बाद से ही कंपनी सील कर दी गई है. इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया "पहले से ही संबंधित सिरप को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया गया है. वही राज्य शासन से मिले आदेश के चलते ऐसी तमाम संदिग्ध फार्मा कंपनियां के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जा रही है.