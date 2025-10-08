ETV Bharat / state

फंगस वाले पानी से तैयार हो रही थी सिरप, ड्रग कंट्रोलर टीम ने ARC फार्मा पर लगाया ताला

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 8, 2025 at 1:43 PM IST | Updated : October 8, 2025 at 1:51 PM IST 3 Min Read

इंदौर: छिंदवाड़ा में जहरीली कप सिरप से लगातार बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. तीन मौतों से शुरू हुआ यह आंकड़ा 17 तक पहुंच गया है. वहीं बच्चों की मौत के बाद यह मामला हाईप्रोफाइल हो चुका है, जिसके बाद प्रदेश में शासन लगातार एक्शन मोड में है और 4 दवाओं को बैन कर दिया गया है. जिस जहरीले सिरप से बच्चों की मौत हुई और उसको बैन कर दिया गया है, वही सिरप इंदौर में डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी के मेडिकल स्टोर से बरामद हुआ है. वहीं बरादम हुए दूसरे अन्य सिरप को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. टीम ने कंपनी को सील कर दिया है. ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया टीम की इंदौर में कार्रवाई ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की टीम को जांच के दौरान डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति सोनी के मेडिकल स्टोर से बैन सिरप बरामद हुई है. तमिलनाडु की कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल के जहरीले सिरप कोल्डरिफ के साथ इंदौर की एआरसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो कफ सिरप बरामद किया गया. उस सिरप को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को शक हुआ था. जिसके बाद टीम ने इंदौर के सांवेर रोड स्थित एआरसी कंपनी के प्लांट की जांच की, जहां पता चला यहां भी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की तरह ही एआरसी कंपनी में भी फंगस वाले पानी से खांसी का सिरप तैयार किया गया है, जिसे प्लास्टिक के गंदे डिब्बे में रखा गया था. इंदौर दवा कंपनी हुई सील (ETV Bharat) फंगस वाले पानी से तैयार हो रहा था सिरप

