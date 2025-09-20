ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश की प्राचीन मूर्तियां हैं आदि शक्ति की पुरातात्विक विरासत, हर सदी की प्रतिमाएं हैं मौजूद

मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से मिलीं हैं दुर्लभ देवी मूर्तियां. पुरातत्व विभाग ने शक्ति स्वरूपा को स्मरण करने आयोजित की शक्ति स्पंदन प्रदर्शनी.

INDORE SHAKTI SPANDAN EXHIBITION
पुरातत्व विभाग ने आयोजित की शक्ति स्पंदन प्रदर्शनी (ETV Bharat)
Published : September 20, 2025 at 3:44 PM IST

इंदौर: देश में शक्ति की उपासना का प्राचीन इतिहास रहा है. जिसकी गवाही मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में पाईं गई शक्ति स्वरूपा माता की विभिन्न मूर्तियां आज भी देती हैं. अब जबकि देशभर में शक्ति के पर्व नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है तो इस दौरान एक बार फिर यही मूर्तियां अपने गौरवशाली इतिहास और अपने शक्ति के स्वरूप को शक्ति स्पंदन के रूप में फिर दोहरा रही हैं.

पुरातत्व विभाग ने आयोजित की शक्ति स्पंदन प्रदर्शनी

सेवा पर्व 2025 के अवसर पर संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा शक्ति स्पंदन प्रदर्शनी आयोजित की गई है. इस अवसर पर इन तमाम देवी मूर्तियों का प्रदर्शन राज्य पुरातत्व केंद्र में किया जा रहा है. ऐसी ही कई प्राचीन देवी मूर्तियों को अब नवरात्रि की पूर्व बेला में शक्ति स्वरूपा के रूप में स्मरण किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश की प्राचीन मूर्तियां हैं आदि शक्ति की पुरातात्विक विरासत (ETV Bharat)

पुरातत्वविद और इतिहासकार की नजर में आदि शक्ति

पुरातत्वविद डॉ रमेश यादव बताते हैं कि "भारत की मूल संस्कृति शक्ति आधारित रही है, जहां शैव-वैष्णव और शाक्त पंथ में नारी शक्ति और उसकी उपासना का उल्लेख मिलता है."

पुरातत्व विभाग के उपसंचालक डॉ प्रकाश परांजपे बताते हैं कि "शक्ति के बिना कोई भी देवता शक्तिमान नहीं हो सकते थे. इसलिए प्राचीन काल में जब-जब ऐसी स्थिति बनी तब सृष्टि की रक्षा आदि शक्ति द्वारा की गई."

इतिहासकार जे सी उपाध्याय बताते हैं कि "न केवल पुरातत्व इतिहास में बल्कि ऋग्वेद से लेकर तमाम धार्मिक ग्रंथो में नारी शक्ति की उपासना का उल्लेख है."

Madhya Pradesh Ancient devi idols
हर सदी में शक्ति की उपासना (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के कई शहरों में मिली हैं दुर्लभ देवी प्रतिमाएं

भोपाल में मौजूद है मां गौरी की मूर्ति

बलुआ पत्थर पर निर्मित मां गौरी की मूर्ति जो राज्य संग्रहालय भोपाल में मौजूद है. इसी प्रकार तीसरी चौथी शती की वाराही मूर्ति जो हिंगलाजगढ़ से मिली थी, जिसमें शक्ति को वराह के स्वरूप में दिखाया गया है और देवी के हाथ में दंड और बाएं हाथ में मछली मौजूद है.

सीहोर में मिली महिषासुर मर्दनी की मूर्ति

इसी प्रकार महिषासुर मर्दनी की मूर्ति सीहोर जिले के नीनोर से मिली थी, जिसमें महिषासुर मर्दिनी द्वारा असुर को मर्दन करते हुए दिखाया गया है.

ग्वालियर के गुजरी महल से मिली दुर्गा प्रतिमा

ग्वालियर के गुजरी महल से मिली दुर्गा प्रतिमा 11वीं और 12वीं शती की है. जिसमें शेर पर सवार मां दुर्गा ललितासन मुद्रा में विराजमान हैं.

MP Ancient Rare idols goddesses
मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों से मिलीं हैं दुर्लभ देवी मूर्तियां (ETV Bharat)

शिवपुरी में मिली देवी कुमारी की प्रतिमा

गुजरी महल में ही मौजूद कुमारी प्रतिमा जो कोठा जिला शिवपुरी से मिली थी, जिसमें देवी कुमारी के हाथ में आयुध है जो मयूर पर विराजमान हैं.

टीकमगढ़ में मिली भद्राकाली की प्रतिमा

भद्राकाली देवी प्रतिमा जो टीकमगढ़ के नरारूड में मिली थी, जिसमें देवी के हाथों में त्रिशूल खंजर और धनुष आदि स्पष्ट हैं यह मूर्ति चंदेल शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है.

मंदसौर में मिली माता की मूर्ति

इसी प्रकार दसवीं शती की ब्राह्मणी मूर्ति मंदसौर से मिली थी, जिसमें माता वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने 3 रूपों का प्रदर्शन करती दिखाई देती हैं. इसके अलावा विनायक जिन्हें भगवान गणेश की शक्ति के रूप में माना जाता है, जो कश्छपघात कला में निर्मित दसवीं शती की है. इसके अलावा 11वीं शती की चामुंडा प्रतिमा जिसमें देवी चामुंडा ललित आसान मुद्रा में वानह पर सवार हैं.

मैहर में मिली चतुर्भुजी देवी की प्रतिमा

चतुर्भुजी देवी के दाएं हाथ में खप्पर और बाएं हाथ में खटांग है जो मैहर से प्राप्त हुई थी. माता वराही की प्रतिमा जो दसवीं शती की है जिसमें स्थानक मुद्रा में चतुर्भुजी देवी अपने हाथ में खड़ा और अभय मुद्रा में नजर आती हैं. यह प्रतिमा परस्मानिया उचेहरा सतना से प्राप्त हुई थी.

पन्ना में मिली उमा महेश्वर की मूर्ति

इसी प्रकार उमा महेश्वर की पांचवी शती की मूर्ति, जिसमें भगवान शिव अपने बाएं हाथ से देवी की ठोड़ी को स्पर्श कर रहे हैं. यह प्रतिमा पन्ना से प्राप्त हुई थी.

हर सदी में शक्ति की उपासना

मृणमय मात्रका, महिषमर्द्नी, वराही गौरी, भद्रकाली, ब्राह्मणी, विनायकी, चामुंडा कौमारी, वैष्णवी, तारा देवी, सरस्वती, अग्नि स्वाहा, रिद्धि गणेश और पार्वती माता शक्ति के यह तमाम स्वरूप हैं. ये भारतीय इतिहास में शक्ति की आदिकालीन उपासना और पूजा पद्धति की पुरातात्विक विरासत हैं. सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ईसा पूर्व 3000 से लेकर प्रथम, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी के तमाम शिलालेख और मूर्तियों में शक्ति की उपासना जीवंत नजर आती है. प्रदेश के विभिन्न इलाकों से मिलीं ये दुर्लभ मूर्तियां आज भी नारी शक्ति के महत्व को दर्शाती हैं.

