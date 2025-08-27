ETV Bharat / state

कश्मीरी सेबों से चमके लोगों के गुलाबी चेहरे, जबरदस्त मांग से व्यापारियों की बल्ले-बल्ले - INDORE APPLE DEMAND INCREASED

इंदौर में कश्मीरी सेबों की अचानक बढ़ी डिमांड, इस्तेमाल कर लोग बढ़ा रहे हैं लालिमा, मंडी में रिकॉर्ड कारोबार से कारोबारियों की बढ़ी मुस्कान.

इंदौर में सेब की डिमांड बढ़ी (Getty image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2025 at 4:29 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में सेब की डिमांड अचानक से बढ़ चुकी है. यहां की फल मंडी में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से विभिन्न क्वालिटी के भारी मात्रा में सेब आ रहे हैं. अचानक डिमांड बढ़ने के अलग-अलग कारण भी सामने आ रहे हैं. जहां त्यौहारों में इसका उपयोग पूजन सामग्री में किया जाता है, वहीं इंदौर में स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों के अवेयरनेस के कारण सेब की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है.

50 रुपए किलो मिल रहा सेब

चोइथराम मंडी में सेब कारोबारी मुनव्वर शेख ने कहा, "जम्मू कश्मीर से प्रतिदिन तीन से चार गाड़ी सेब मंडी में आ रही है. इसमें 50 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का सेब है. साथ ही हिमाचल प्रदेश के कन्नूर, कुल्लू मनाली से भी भारी मात्रा में सेब पहुंच रहा है. इसकी डिमांड भी बाजार में काफी है."

सेब कारोबारी मुनव्वर शेख से बातचीत (ETV Bharat)

अचानक सेब के डिमांड में बढ़ोतरी

उन्होंने बताया कि "मार्केट में करीब सात क्वालिटी का सेब मौजूद है, लेकिन सबसे अच्छा सेब जम्मू और कश्मीर का माना जाता है. यहां के सेब की सबसे बड़ी खासियत है कि वह खाने में काफी मीठा होता है. इसलिए लोग जम्मू कश्मीर का सेब खरीदना पसंद करते हैं."

इंदौर में 50 किलो बिक रहा सेब (ETV Bharat)

पहली पसंद बना जम्मू-कश्मीर का सेब

त्यौहार में पूजन सामग्री में सेब विशेष महत्व रखता है. सेब की डिमांड बढ़ने का दूसरा प्रमुख कारण स्वास्थ्य के प्रति इंदौर शहर वासियों का जागरूक होना है. डॉ. द्वारका प्रसाद यादव ने बताया कि "सुबह-सुबह सेब खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है. यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में सेब सुबह के नाश्ते में खाना पसंद करते हैं. इसके अलावा डायबिटीज और हार्ट के मरीज के लिए भी सेब काफी फायदेमंद है. इसके नियमित उपयोग से ब्लड प्रेशर को काफी कंट्रोल में रहता है."

कश्मीरी सेबों से चमके लोगों के गुलाबी चेहरे (gettyimage)
इंदौर में सेबों की खपत बढ़ी (ETV Bharat)

फिलहाल, इंदौर में जिस तरह से सेब की आवक में बढ़ोतरी हो रही है. इससे पता चलता है कि आने वाले दिनों में कई और फलों की भी निश्चित तौर पर डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सेब की आवक बढ़ने का प्रमुख कारण इंदौर निवासियों द्वारा बड़ी मात्रा में खरीदी किया जाना है.

