इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले आई तकनीकी खराबी, रनवे पर ही फ्लाइट रोकी - INDIGO FLIGHT TECHNICAL FAULT

इंडिगो फ्लाइट का टेकऑफ रोका ( File Photo )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 23, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 10:58 AM IST 3 Min Read

इंदौर : अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना के बाद से पूरे देश में फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें सामने आ रही हैं. दरअसल, फ्लाइट से जुड़ी छोटी से छोटी तकनीकी खामी को देखते हुए पायलट एहतियातन फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करा रहे हैं. वहीं, सोमवार सुबह इंदौर एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट 6E 6332 को उड़ान भरने के तुरंत पहले ही रोक दिया गया है. क्यों रोकी गई इंडिगो इंदौर-भुवनेश्वर फ्लाइट? सोमवार सुबह 9 बजे इंदौर एयरपोर्ट से रवाना होने वाली इंदौर-भुवनेश्वर फ्लाइट जैसे ही टेकऑफ के लिए रनवे पर आई, पायलट को कुछ तकनीकी खामी नजर आई. इसके बाद पायलट ने एटीसी से संपर्क करने के बाद विमान को रनवे पर ही रोक दिया. इस दौरान प्लेन में बैठे कुछ यात्रियों ने वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया पर वायरल किए. देवी अहिल्या बाई होल्कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर (Etv Bharat)

वहीं, मामले की जानकारी देते हुए इंदौर एयरपोर्ट के डायरेक्टर विपिनकांत सेठ ने बताया, '' इंदौर से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 6332 में तकनीकी खराबी आई थी, जिसके बारे में संबंधित एयरलाइन के पायलट व अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी ली जा रही है. सुरक्षा के मद्देनजर पायलट की सतर्कता से प्लेन को रनवे पर रोका गया है. मामले की जांच भी की जा रही है.'' एहतियातन टेक ऑफ रोका इंदौर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि यह सजगता का सामान्य मामला है और सभी यात्री सुरक्षित हैं. बाद में फ्लाइट को भुवनेश्वर के लिए रवाना कर दिया गया है और एयरपोर्ट प्रशासन इस मामले में अब इंडिगो एयरलाइंस से पूरी जानकारी ले रहा है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. यह भी पढ़ें- इंदौर एयरपोर्ट की 10KM परिधि में एक्शन शुरू, यहां न पक्षी होंगे और न वन्यजीव डेढ़ घंटे बाद रवाना हुई फ्लाइट आपको बता दें कि इंदौर से भुवनेश्वर के लिए सुबह 9:00 बजे फ्लाइट है, जो 10:55 पर भुवनेश्वर पहुंचती है. हालांकि, आज यह फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे बद रवाना हो सकी. इधर डीजीसीए ने भी एयरलाइन कंपनियों को तकनीकी खराबी अथवा ऐसी विपरीत स्थिति में फ्लाइट को तत्काल लैंड कराने के निर्देश दिए हैं. वहीं, अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की प्लेन क्रैश की घटना के बाद अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इंडिगो से पूरी जानकारी ले रही इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी (Indigo) अहमदाबाद हादसे के बाद बरती जा रही सतर्कता गौरतलब है कि अहमदाबाद में 12 जून को एयरइंडिया की फ्लाइट AI 171 क्रैश होने के बाद विमान में सवार 242 यात्री व क्रू में से 241 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, हॉस्टल बिल्डिंग व उसके आसपास मौजूद 30 से ज्यादा लोगों की भी मौत हो गई थी. इसके बाद से ही देश ही नहीं पूरी दुनिया में एविएशन सेक्टर में अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है.

