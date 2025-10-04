ETV Bharat / state

इंदौर एयरपोर्ट से शारजाह फ्लाइट अब डेली, कार्गो के साथ ही इमीग्रेशन और कस्टम सर्विस भी शीघ्र

मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट से देश के 6 शहरों के लिए एयर सर्विस जल्द शुरू होगी. कार्गो फ्लाइट के लिए प्रयास जोरों पर.

Indore Airport new flights
इंदौर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के सबसे व्यस्त इंदौर एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट का मूवमेंट अब प्रतिदिन होगा. इसके अलावा जल्द ही यहां से कार्गो सुविधा के साथ इमीग्रेशन और कस्टम से संबंधित सुविधा भी यात्रियों को मिल सकेगी. फिलहाल यहां से 6 नए शहरों के लिए भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है.

इंटरनेशनल फ्लाइट में फिलहाल कस्टम प्रॉब्लम

इंदौर एयरपोर्ट में प्रतिदिन 80 फ्लाइट का मूवमेंट है. इसके अलावा फिलहाल इंदौर से शारजाह के लिए सप्ताह में 2 दिन ही इंटरनेशनल फ्लाइट है, जिसे अब प्रतिदिन चलाने की तैयारी है. इंटरनेशनल फ्लाइट के मूवमेंट के कारण कस्टम से संबंधित व्यवस्थाएं भी विकसित करना जरूरी है. लिहाजा, एयरपोर्ट परामर्शदात्री समिति की बैठक में इस विषय पर निर्णय किया जाना है. समिति के अध्यक्ष एवं इंदौर सांसद शंकर लालवानी का कहना है "शारजाह के लिए दिल्ली इंटरनेशनल फ्लाइट की सुविधा के साथ जल्द ही इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा भी शुरू होगी."

इंदौर सांसद शंकर लालवानी (ETV BHARAT)

देश के कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी

सांसद शंकर लालवानी ने बताया "देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से 6 नए शहरों के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जा रही हैं. 26 अक्टूबर से लागू होने वाले विंटर शेड्यूल में नवी मुंबई, जोधपुर, उदयपुर, जम्मू, रीवा और नासिक के लिए भी फ्लाइट चलेगी. इंडिगो एयरलाइंस ने इनमें से जोधपुर, उदयपुर, जम्मू और नासिक के लिए फ्लाइट्स की घोषणा के साथ बुकिंग भी शुरू कर दी है. वहीं, नवी मुंबई और रीवा के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हुई है."

एक्सपोर्ट के मद्देनजर कार्गो फ्लाइट की तैयारी

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट की घोषणा 8 अक्टूबर के बाद की जाएगी. इधर 26 अक्टूबर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंदौर से गोवा के लिए नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है, हालांकि गोवा के लिए पहले से एक फ्लाइट चल रही है. ये संख्या अब दो हो जाएगी. इंदौर से अन्य देशों के लिए फल-फूल, सब्जी, दवाइयां सोना-चांदी की ज्वैलरी के अलावा अन्य सामग्री का एक्सपोर्ट होता है. फिलहाल यात्री विमान में हो यह माल लोड होता है, क्योंकि फिलहाल यहां कार्गो फ्लाइट की सुविधा नहीं है.

Indore Airport new flights
इंदौर एयरपोर्ट से शारजाह फ्लाइट अब डेली (ETV BHARAT)

इंदौर एयरपोर्ट से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ा

अब इंदौर एयरपोर्ट प्रशासन ने कार्गो फ्लाइट के लिए आवश्यक संरचना तैयार कर ली है. इंदौर एयरपोर्ट से फिलहाल 80 फ्लाइट का मूवमेंट हो रहा है, जहां से देश के विभिन्न शहरों के लिए फ्लाइट की सुविधा है. इसके अलावा इंदौर एयरपोर्ट से एयर पैसेंजर ट्रैफिक भी तेजी से बढ़ रहा है, जो प्रतिदिन 5000 यत्रियों के आंकड़े को भी पार कर गया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDORE AIR SERVICES 6 CITIESINDORE SHARJAH FLIGHTS DAILYCARGO FLIGHTS IMMIGRATIONINDORE NEWSINDORE AIRPORT NEW FLIGHTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.