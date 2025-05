ETV Bharat / state

जिनके पास है रोकने की कमान, पराली से कर लिए अपने हाथ काले - MP AGRICULTURE COLLEGE BURN STUBBLE

इंदौर में कृषि कॉलेज प्रबंधन ने जलाई पराली ( ETV Bharat )

इंदौर: पराली जलाने से बढ़ते तापमान और प्रदूषण के चलते एक तरफ जहां कृषि विभाग और राज्य शासन पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने और एफआइआर की कार्रवाई कर रहा है, वही इंदौर में खुद कृषि कॉलेज प्रबंधन ने पराली जलाकर राज्य शासन को ठेंगा दिखा दिया है. मामला उजागर होते ही इंदौर जिला प्रशासन ने कृषि कॉलेज प्रबंधन पर जुर्माना भरने और अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कृषि कॉलेज प्रबंधन ने जलाई पराली इंदौर के रेजिडेंसी क्षेत्र से लगे पिपलियाहाना इलाके में कृषि कॉलेज की सैकड़ों एकड़ जमीन है. यहां उन्नत किस्मों को तैयार करने के लिए हर साल बड़े रकबे में गेहूं की बोवनी की जाती है. इस वर्ष भी कॉलेज के परिसर में कई एकड़ क्षेत्र में गेहूं की फसल बोई गई थी. जिसे हाल ही में हार्वेस्टर द्वारा काटा गया था. इसके बाद कई दिनों तक तो खेत यूं ही छोड़ दिए गए लेकिन शनिवार रात में अचानक खेत में मौजूद पराली में आग लगा दी गई.

