630 घंटे में बना पीएम मोदी का सुनहरा गिफ्ट, इंदौर देगा 1035 पन्नों का गोल्डन बुक

मोदी के लिए स्पेशल गिफ्ट, इंदौर में पीतल की किताब तैयार ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 17, 2025 at 1:15 PM IST | Updated : September 17, 2025 at 1:42 PM IST 3 Min Read

इंदौर : पीतल पर विभिन्न पुस्तकों को तैयार करने वाले एडवोकेट लोकेश मंगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नायाब गिफ्ट तैयार की है. लोकेश मंगल ने 1035 पीतल के पेजों पर भारत और यूके के बीच आर्थिक व्यापार समझौते का चित्रण किया है. इस नायाब पुस्तक को लोकेश मंगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं. भारत-यूके समझौते पर पीतल की पुस्तक पीतल पर पुस्तकें लिखने वाले लोकेश मंगल के मुताबिक "भारत व यूके के बीच समझौता 24 जुलाई 2025 को हुआ. पुस्तक में कुल 30 अध्याय हैं. पुस्तक की पृष्ठ संख्या 2065 है. भारत व यूके के बीच ये समझौता दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये कई पहलुओं को सीधे रेखांकित करता है. समझौते में मानवीय सेवाओं लेकर आपराधिक मामलों तक को साझा कर भारत की साफ नियति प्रस्तुत की गई." पीतल की किताब तैयार, 1035 पेज बनाने में लगे 630 घंटे (ETV BHARAT) पीतल की पुस्तक में कुल 2065 पृष्ठ इस समझौते का आधार दोनों राष्ट्रों के बीच 3 वर्ष की कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं. इसलिए दोनों राष्ट्रों के नागरिकों पर यह आगामी समय में असरकारक होगा. दोनों देशों के नागरिकों के साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी जानकारी साझा करने हेतु समझौते के सभी बिंदुओं को पीतल के 1035 पेजों पर उलट पलट कर 2065 पृष्ठों के समझौते को छापा गया है. इस पुस्तक को तैयार करने में कई लोगों ने 630 घंटे तक काम किया.

