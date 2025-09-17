ETV Bharat / state

630 घंटे में बना पीएम मोदी का सुनहरा गिफ्ट, इंदौर देगा 1035 पन्नों का गोल्डन बुक

भारत-यूके ट्रेड डील थीम पर बनी सुनहरी किताब. पीएम मोदी को बर्थडे गिफ्ट देंगे इंदौर के लोकेश मंगल पीतल की गोल्डन बुक.


मोदी के लिए स्पेशल गिफ्ट, इंदौर में पीतल की किताब तैयार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 1:15 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 1:42 PM IST

इंदौर : पीतल पर विभिन्न पुस्तकों को तैयार करने वाले एडवोकेट लोकेश मंगल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नायाब गिफ्ट तैयार की है. लोकेश मंगल ने 1035 पीतल के पेजों पर भारत और यूके के बीच आर्थिक व्यापार समझौते का चित्रण किया है. इस नायाब पुस्तक को लोकेश मंगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करना चाहते हैं.

भारत-यूके समझौते पर पीतल की पुस्तक

पीतल पर पुस्तकें लिखने वाले लोकेश मंगल के मुताबिक "भारत व यूके के बीच समझौता 24 जुलाई 2025 को हुआ. पुस्तक में कुल 30 अध्याय हैं. पुस्तक की पृष्ठ संख्या 2065 है. भारत व यूके के बीच ये समझौता दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि ये कई पहलुओं को सीधे रेखांकित करता है. समझौते में मानवीय सेवाओं लेकर आपराधिक मामलों तक को साझा कर भारत की साफ नियति प्रस्तुत की गई."


पीतल की किताब तैयार, 1035 पेज बनाने में लगे 630 घंटे (ETV BHARAT)

पीतल की पुस्तक में कुल 2065 पृष्ठ

इस समझौते का आधार दोनों राष्ट्रों के बीच 3 वर्ष की कई महत्वपूर्ण बैठकें हैं. इसलिए दोनों राष्ट्रों के नागरिकों पर यह आगामी समय में असरकारक होगा. दोनों देशों के नागरिकों के साथ ही विश्व के अन्य देशों को भी जानकारी साझा करने हेतु समझौते के सभी बिंदुओं को पीतल के 1035 पेजों पर उलट पलट कर 2065 पृष्ठों के समझौते को छापा गया है. इस पुस्तक को तैयार करने में कई लोगों ने 630 घंटे तक काम किया.

कैसे तैयार हुई पीतल की पुस्तक, समझें बनाने की प्रक्रिया

पीतल की इस पु्स्तक को तैयार करने में फाइनेंस और एमबीए छात्रों का सहयोग लिया गया. इसके अलावा 1000 छात्रों ने सहयोग किया. 2066 PLT फाइल्स बनाने में 114 घंटे से ज्यादा समय लगा. इसके बाद समझौते वाली पीतल की पुस्तक के लिए pdf file से चित्र के स्क्रीन शॉट लेकर लैपटॉप में डाले गए. उनको PLT फाइल्स में स्थानांतरित किया गया. ये सभी कार्य जनसहयोग से पूर्ण किया गए. इसकी छपाई में कुल 103 घंटे 25 मिनट समय लगा. पीतल की पुस्तक के लिए पेज कटाई में लगभग 18 घंटे का समय लगा.

इंडिया व यूके के बीच समझौते में क्या-क्या खास

भारत और ब्रिटेन ने जुलाई 2025 में एक ऐतिहासिक व्यापार मुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. इसका उद्देश्य व्यापार को 2030 तक दोगुना करना है. इस समझौते से भारत के 99% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. जिसमें कपड़ा, चमड़ा, फार्मा और ज्वैलरी जैसे सेक्टर को लाभ मिलेगा. इसके अलावा भारतीय प्रोफेशनल को यूके में रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे. वहीं भारतीय किसानों को अपना माल एक्सपोर्ट करने में भी सुविधा मिलेगी.

जन्मदिन पर पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. वह धार में ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ और आठवें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान की शुरुआत करेंगे. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देना है. प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, साथ ही जनसमूह को संबोधित भी करेंगे.

