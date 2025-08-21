इंदौर : मध्य प्रदेश में अवैध हथियारों का कारोबार भी ऑनलाइन हो चुका है. धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर में अवैध रूप से व्यापक स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं. ये हथियार बेहद आधुनिक हैं. इसलिए इनकी डिमांड बाहरी राज्यों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है. इन अवैध हथियारों को ऑनलाइन डिलेवरी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में हो रही है. इंदौर के आसपास के जिलों में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों पर कई बार पुलिस दबिश दे चुकी है. बड़े स्तर पर हथियार जब्त कर चुकी है.

हथियारों की डील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर

मध्य प्रदेश पुलिस और एसटीएफ के मुताबिक "यहां से आधुनिक हथियारों की डील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो रही है. खास बात यह है कि जिन मोबाइल नंबरों से इन प्लेटफॉर्म की ऑनलाइन बुकिंग होती है, वे मोबाइल सिम और नंबर फर्जी होते हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस के सामने भी हथियारों की ऑनलाइन तस्करी रोक पाना बड़ी चुनौती है. मध्य प्रदेश से तस्करी किए गए हथियारों का उपयोग विभिन्न घटनाओं में होना पाया गया है. इसका खुलासा हाल ही में गुड़गांव और अन्य स्थानों पर भारी मात्रा में बरामद किए गए हथियारों की तस्दीक से हुआ."

हथियारों की डील ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर (ETV BHARAT)

दिल्ली-एनसीआर के अलावा यूपी में कई केस

कुछ दिनों पहले गुरुग्राम पुलिस को मिली 222 अवैध पिस्तौल के अलावा उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा जब्त की गई ऑटोमेटिक 8 सेंटीमीटर पिस्टल बुरहानपुर जिले से डिलीवर हुई थी. इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न मामलों में भी कई बार जो हथियार बरामद हुए, उनकी डिलेवरी भी खरगोन, बड़वानी और धार जिले के आदिवासी अंचल में अवैध तरीके से ऑपरेट होने वाली फैक्ट्री मे तैयार किए जाने के बाद ही हुई. धार जिले के लालबाग बारिया और खरगोन के सिंहनूर, काजलपुरा, सतीफलिया और धूलकोट सहित बड़वानी जिले के उमर्टी, उन्डी सोदरी और बुरहानपुर जिले के पाचौरी आदि गांव के कई इलाके और वहां रहने वाले लोग पुलिस की निगरानी में हैं.

बुरहानपुर जिले से पिछले साल 43 लोग गिरफ्तार

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में 10841 अवैध हथियार और 2733 गोलियां बरामद हो चुकी हैं. बुरहानपुर जिले में ही बीते साल 2024 से लेकर अब तक सवा सौ से ज्यादा हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसमें भी 16 लोग एक खास समाज से हैं, जबकि अन्य 8 व्यक्ति मध्य प्रदेश और 19 अन्य राज्यों के आरोपी हैं.

एक खास समुदाय के लोग बनाते हैं अवैध हथियार

दरअसल, आदिवासी अंचल में एक खास समाज के लोग सालों से हथियार बनाकर बेचने का धंधा करते रहे हैं. मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल खरगोन, धार, बड़वानी, बुरहानपुर आदि जिलों में इनकी संख्या ठीकठाक है. एक समय ये समुदाय का काम पारंपरिक रूप से हथियार बनाने और चमकाने का हुआ करता था. समय बदलने के साथ ये लोग हथियार बनाने लगे, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए माने जाते हैं. हालांकि हथियार बनाने के कारण इन्हें एक बड़ा वर्ग अपराधी की तरह मानता रहा है.

अवैध हथियारों की डिलेवरी ऑनलाइन (ETV BHARAT)

अवैध हथियार बनाने में सिद्धहस्त हैं कुछ लोग

इस खास समाज समाज के लोगों के साथ भेदभाव और गरीबों के कारण उन्हें मुख्य धारा में लाना हमेशा चुनौती पूर्ण रहा है. हालांकि राज्य सरकार और गृह विभाग द्वारा इस समाज को विभिन्न प्रकार के रोजगार से जोड़कर मुख्य धारा में लाने के प्रयास भी हुए लेकिन हथियार के धंधे में मोटी कमाई के लालच के कारण अब भी कई लोग चोरी छुपे इस काम में लगे हुए हैं.

ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये समाज के लोग हथियार बनाने में पारंगत होते हैं, जो किसी भी हथियार को देखकर हूबहू बनाने की महारत रखते हैं. इस धंधे में अब ऑटोमैटिक हथियारों के बदले में मुंहमांगी रकम मिलने लगी है. इसलिए इस समाज के कई लोग अब भी इस काले कारोबार को छोड़ने को तैयार नहीं हैं.

धार में पकड़ी गई अवैध हथियारों की फैक्ट्री

हाल ही में धार पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए जंगल में बनी एक हथियारों की फैक्ट्री ट्रैप की थी, उस दौरान भी बड़ी मात्रा में हथियार मिले थे. यहां से विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन डिलेवरी होती थी. पूर्व में हथियारों की खरीदी बिक्री का काम बिचौलियों अथवा सीधे संपर्क पर होता था लेकिन मुखबिरों को भनक लगने अथवा पुलिस को डील की जानकारी होने की आशंका के चलते अब अवैध हथियारों का पूरा कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है.

इंदौर पुलिस ने अवैध हथियार किए जब्त (ETV BHARAT)

तस्करी के लिए अवैध सिम, संदिग्ध ऐप का इस्तेमाल

ऑनलाइन डिलेवरी के लिए सबसे पहले अवैध सिम लेकर मोबाइल में ऐप डाउनलोड किए जाते हैं. इसके बाद इन ऐप पर संबंधित हथियार की वीडियो अथवा फोटो डालकर ऑनलाइन चैटिंग के जरिए ऑर्डर लिए जाते हैं. पेमेंट की व्यवस्था भी ऑनलाइन माध्यम से होने के कारण हथियार की चोरी छुपे ऑनलाइन डिलेवरी भी हो जाती है. जिन मामलों में ऐसे हथियारों की धरपकड़ हो जाती है, उन मामलों में ना तो खरीदार का नंबर असली पाया जाता है न ही एड्रेस. लिहाजा ऐसे मामलों में पकड़े गए अवैध हथियार के अलावा पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लग पाता.

मध्य प्रदेश के इन जिलों से होती है तस्करी

इस खास समुदाय के बहुतायत वाले जिले धार, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर में हथियारों का अवैध तरीके से निर्माण किया जाता है. बीते 2 साल के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इन चारों जिले से करीब 370 प्रकरणों में 1571 हथियार बरामद किए जा चुके हैं. इनमें देसी कट्टे से लेकर आधुनिक कार्बाइन तक शामिल हैं. हालांकि इनमें करीब 548 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है. इन मामलों में पकड़े गए आरोपियों में इन चारों जिले के अलावा देश के अन्य राज्यों के भी अपराधी हैं.

इंदौर डीआईजी ने माना- हथियारों की ऑनलाइन डिलेवरी

इंदौर डीआईजी ग्रामीण निमिष अग्रवाल बताते हैं "सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवैध हथियारों की बुकिंग हो रही है. इसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो बार-बार पकड़े जाने के बाद रिहा होने पर फिर इस धंधे में शामिल हो जाते हैं. ऐसे लोग जब हथियार ऑनलाइन बुकिंग के बाद संबंधित बिचौलिया या अन्य व्यक्ति को डिलीवर करते हैं तो डिलेवरी लेने वालों को आना होता है. ऐसे कुछ आरोपियों को हाल ही में गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन बुकिंग जिन मोबाइल और सिम के जरिए होती हैं वे अक्सर फर्जी होती हैं, जिसे ट्रैप कर आरोपी तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है."