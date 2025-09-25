ETV Bharat / state

आम के पेड़ पर भरपूर नारियल, अद्भुत नजारा देखते ही घूम जाएगा आपका सिर

ईटीवी भारत के संवाददाता सिद्धार्थ माछीवाल इस जगह पहुंचे, जहां उन्होंने नारियल से लदा हुआ आम का पेड़ देखा तो हैरान हो गए. यह पेड़ कहें या मंदिर इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद है. इस मंदिर को लेकर मन में आए तमाम सवालों को पुजारी से जानने की कोशिश की. जहां पुजारी पूरन सिंह परमार ने ईटीवी भारत को बताया कि "जिस स्थान पर दत्त नगर बसा है, वहां 78 साल पहले एक सूनसान और जंगलनुमा स्थान पर आम का पेड़ हुआ करता था. लोग उस जमाने में यहां आने से भी डरते थे.

इंदौर: आपने उठते बैठते अपने आसपास पेड़ों को देखते होंगे, जिसका पेड़ होता है, वही उसमें फल-फूल लगते हैं, लेकिन कभी आपने आम के पेड़ में नारियल सुना है. ये सुनने में जरा अचरज लग रहा होगा, भला ये कैसे हो सकता है. ये अद्भुत नजारा इंदौर में देखने मिल रहा है. इस पेड़ का सीधा संबंध मातारानी से है, ये कोई आम पेड़ नहीं है, बल्कि अंबा वाली मैया या आम वाली माता रानी बोली जाती हैं. इस पेड़ के नीचे अद्भुत मंदिर है. पढ़िए आगे की कहानी.

खजाने के लालच में खुदाई, बाद में मिली मां की प्रतिमा

यहां पर एक आम का पेड़ था, जिसे देखकर कुछ लोगों के मन में आया कि आम की जड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है. लिहाजा कुछ लोगों ने आम की जड़ के आसपास खजाने के लालच में इतनी खुदाई कर डाली कि आम के पेड़ की जड़ें क्षतिग्रस्त हो गई और पेड़ सूख गया. इतनी खुदाई करने के बाद उन लोगों को कुछ नहीं मिला. इसके बाद यहां खुदाई के दौरान नवरात्रि के मौके पर माता कालका की दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई. इसके बाद लोगों ने यहां पूजा-पाठ शुरू कर दी.

इसके बाद से ही सूखे आम के पेड़ में नए अंकुरण फूटने लगे. कुछ माह में भी यह पेड़ हरा भरा हो गया. जिसमें फल भी लगने लगे. तब से आज तक आम का यह पेड़ ठीक वैसा ही हरा-भरा है. आम के पेड़ के नाम पर ही यहां बने माता का मंदिर आंबा वाली माता पड़ गया."

मान्यता वाले भक्त बांधते हैं 5 नारियल

मंदिर के मुख्य पुजारी एवं प्रशासक पूरन सिंह परमार बताते हैं कि "मंदिर की मान्यता के फलस्वरुप यहां दूर-दूर से आने वाले भक्त माता कालका को नरमुंड अर्पित करने की भावना से आम के पेड़ पर पांच नारियल बांधते हैं. गोद भराई की मन्नत वाले भक्त 7 नारियल बांधते हैं. बाद में जब मन्नत पूरी हो जाती है, तो 5 नारियल बांधने का विधान है. इसलिए साल भर मंदिर परिसर में मौजूद आम का पेड़ नारियल के श्रीफलों से लदा रहता है.

आम के पेड़ पर भरपूर नारियल (ETV Bharat)

कई बार पेड़ पर इतनी बड़ी संख्या में नारियल बंध जाते हैं कि पेड़ टूटने के डर से नारियल को थोड़ा-थोड़ा करके उतारना पड़ता है. नारियल को बेचना वर्जित है. वहीं प्रसाद में भी नहीं बांट सकते. इसलिए सभी नारियल की एक साथ प्रसादी तैयार करके इसे भंडारे में वितरित किया जाता है."

निसंतान महिलाओं की आस्था का केंद्र

आंबा वाली माता मूल रूप से कालका माता का रूप हैं. जिसे लेकर मान्यता है कि यहां निसंतान महिलाएं यदि पूरी भक्ति और श्रद्धा से संतान होने की कामना करती हैं, तो उनकी मन्नत जरूर पूर्ण होती है. यही वजह है कि दूर-दूर से निसंतान महिलाएं अपनी गोद भरने की कामना लिए मंदिर में नारियल का हार चढ़ाती हैं, यह नारियल आम के पेड़ पर तब तक चढ़े रहते हैं, जब तक की महिला की गोद नहीं भर जाती.

मन्नत पूरी होने के बाद संबंधित भक्त नारियल की अपनी माल को खोलकर मंदिर में अर्पित कर देता है. जबकि मन्नत पूरी होने पर फिर से नारियल अर्पित किया जाता है. यही वजह है कि हर साल मंदिर में बड़ी संख्या में नारियल एकत्र होते हैं. जिन्हें फोड़ने के बाद उनसे भंडारा में वितरित करने के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है.