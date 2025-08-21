इंदौर: जीवन में लगातार काम की बदौलत मान-सम्मान तो बरकरार रहता ही है. इसके साथ ही जब तक कोई शख्स काम करता है तो मानो बूढ़ा नहीं होता है. लगातार काम करते रहने से जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी फिट रहा जा सकता है. इसका उदाहरण हैं 79 साल की संतोष शर्मा. संतोष शर्मा अपने कर्मठ जीवन के जरिए न केवल बुढ़ापे को बल्कि तमाम बीमारियों को भी हराकर एक मुकाम हासिल किया है. वे दिनभर अपने फूड स्टॉल पर काम करती हैं और तरह-तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लोगों को परोसती हैं.

नौकरी छोड़ शुरू किया अपना काम

संतोष शर्मा मूल रूप से उज्जैन निवासी हैं, जिन्होंने भोपाल के नेशनल कैडेट कोर में बतौर प्रशासनिक अधिकारी लंबे समय तक काम किया. भोपाल के बाद वे इंदौर में भी आर्मी की सेवाओं में रहीं. लेकिन कुछ परेशानियों को लेकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी. इसके बाद उन्होंने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा. उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया बल्कि जिस अनुशासन के साथ उन्होंने आर्मी और एनसीसी में सेवाएं दीं, उसी अनुशासन के साथ अपना काम शुरू किया.

आर्मी और एनसीसी की नौकरी छोड़ शुरू किया अपना काम (ETV Bharat)

टिफिन सेंटर बना आय का जरिया

नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने खुद का टिफिन सेंटर चालू किया और छात्रों को खाना बनाकर टिफिन देने लगीं. उन्होंने शादी भी इसलिए नहीं की क्योंकि वह अपने काम के दम पर अपने सपने पूरा करना चाहती थीं. बच्चों ने उनके टिफिन को पसंद किया जिससे वह अपना काम और बढ़ाती गई, जो उनकी आय का जरिया बन गया. आज वे टिफिन सेंटर के अलावा एक फूड स्टॉल भी चलाती हैं. 79 साल में स्वस्थ और अपने काम के बदौलत आज संतोष शर्मा चर्चा में हैं. लोग उन्हें टिफिन वाली दादी के नाम से जानते हैं.

साउथ इंडियन सहित कई स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध

हाल ही में संतोष शर्मा ने अपनी एक सहयोगी रानी कनारे के साथ इंदौर में श्रीनगर एक्सटेंशन की एक मल्टी के नीचे फूड स्टॉल शुरू किया है. जहां वे साउथ इंडियन, चाइनीस और मालवी व्यंजन लोगों को न्यूनतम कीमतों पर परोसती हैं. संतोष शर्मा बताती हैं कि "सपनों को पूरा करने में उम्र कोई बाधा नहीं होती. अपने जुनून को पूरा करने के लिए कोई भी काम, कभी भी, कहीं से भी शुरू किया जा सकता है."

न कोई बीमारी, न जिंदगी से कोई शिकायत

फूड स्टॉल चलने वाली संतोष शर्मा दिखने में भले बुजुर्ग लगती हों लेकिन उन्होंने लगातार काम करने के जुनून से बुढ़ापे और तमाम बीमारियों को मात दे रखी है. 79 साल की उम्र में भी न तो उन्हें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य कोई शारीरिक बीमारी है और न ही उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत है. वे अकेले ही सबकुछ करने का जज्बा रखती हैं और यहीं उन्हें एक्टिव बनाए रखता है.

संतोष का काम ही उनका हमसफर

संतोष शर्मा की सहयोगी रानी कनारे बताती हैं कि "वे (संतोष) 6 बजे सुबह उठकर घर की साफ-सफाई कर पूजा-पाठ करती है. इसके बाद दर्जनों ग्राहकों के लिए टिफिन तैयार करने में जुट जाती हैं. इसके बाद फूड स्टॉल चलाती हैं. जहां देर शाम तक लोगों को इडली-सांभर, चाइनीस, छोले-भटूरे और अन्य तरह-तरह की डिश तैयार कर परोसती हैं. उनका अब कोई नहीं है, जो भाई-बहन थे उनका निधन हो चुका है. वे कहती हैं कि उनका खाना बनाने का सामान और काम ही उनका हमसफर है."

'उम्र को देखकर किया आराम तो शरीर बैठ जाएगा'

संतोष शर्मा अधिकांश काम खुद करना चाहती हैं. उनके हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह मल्टी के नीचे अपनी दुकान से 2 मंजिल ऊपर मौजूद फ्लैट पर अलग-अलग काम के कारण दिन में कम से कम 10 से 15 बार सीढ़ियां चढ़ती और उतरती हैं. संतोष शर्मा कहती हैं कि "यदि उम्र को लेकर आराम से बैठ गए तो अपना शरीर भी बैठ जाएगा. इसलिए शरीर को जितना कसोगे उतना ही यह आपको साथ देगा. फ्री बैठे रहने से हाथ-पैर में झुनझुनी आने लगती है."