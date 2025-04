ETV Bharat / state

अबू धाबी में इंदौर के आयान्वित ने 4 लोगों को दी जिंदगी और दुनिया को अलविदा कहा - INDORE CHILD DIED IN ABU DHABI

स्विमिंग पूल में कूदने के दौरान सिर में लगी चोट ( ETV Bharat )

Published : April 15, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 11:08 AM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले एक 6 वर्षीय बच्चे को अबू धाबी में ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया. जिसके बाद डॉक्टरों के आग्रह पर मासूम के माता-पिता ने अपने जिगर के टुकड़े के लिवर, दिल और दोनों किडनियों को दान कर दिया. इससे अबू धाबी में 4 लोगों को नया जीवनदान मिल गया. माता-पिता के इस साहसिक कदम की सराहना करते हुए अबू धाबी सरकार ने हॉस्पिटल का बिल और बच्चे के पार्थिव शरीर को भारत लाने का सारा खर्च वहन किया. 12 अप्रैल को मासूम का इंदौर में अंतिम संस्कार किया गया. स्विमिंग पूल में कूदने के दौरान सिर में लगी चोट दरअसल, इंदौर निवासी विवेक छपरवाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ पिछले 6 साल से अबू धाबी में रह रहे हैं. 29 मार्च को वह अपने दोनों बेटों आयान्वित (6), अतुलित (2) और अपनी पत्नी के साथ अपने एक दोस्त से मिलने गए थे. वो जिस बिल्डिंग में गए थे उसमें 5वीं मंजिल पर एक स्विमिंग पूल भी था. आयान्वित स्विमिंग पूल देख उसमें कूद पड़ा. इस दौरान उसके सिर में गंभीर चोट आ गई. जिससे उसको कार्डियक अरेस्ट भी आ गया. तत्काल सीपीआर देने के बाद बच्चे को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने 5 अप्रैल को बच्चे को ब्रेन डेड घोषित कर दिया.

